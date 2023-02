Bundesliga: Alle Wintertransfers im Überblick

Das Winter-Transferfenster ist geschlossen. Auch in der Bundesliga hat sich einiges getan. Eine Übersicht.

FC Bayern München

Zugänge: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach/8 Millionen Euro Ablöse), Joao Cancelo (Manchester City/Leihe), Daley Blind (vereinslos)

Abgänge: Marcel Sabitzer (Manchester United/Leihe)

Union Berlin

Zugänge: Aissa Laidouni (Ferencvaros Budapest/4,1 Mio.), Josip Juranovic (Celtic Glasgow/8,5 Mio.), Jerome Roussillon (VfL Wolfsburg)

Abgänge: Julian Ryerson (Borussia Dortmund/5 Mio.), Tim Skarke (Schalke 04/Leihgebühr: 250.000 Euro), Genki Haraguchi (VfB Stuttgart/1 Mio.), Fabio Schneider (Greifswalder FC/ablösefrei), Laurenz Dehl (Viktoria Berlin/Leihe, war an Bohemians verliehen), Tymoteusz Puchacz (Panathinaikos Athen/Leihe)

RB Leipzig

Zugänge: Caden Clark (New York Red Bulls/Rückkehr nach Leihe), Sanoussy Ba (eigene Jugend)

Abgänge: Hugo Novoa (FC Basel/Leihe)

Borussia Dortmund

Zugänge: Julian Ryerson (Union Berlin/5 Mio.), Julien Duranville (RSC Anderlecht/8,5 Mio.)

Abgänge: Thorgan Hazard (PSV Eindhoven/Leihe)

SC Freiburg

Zugänge: Kenneth Schmidt (eigene Jugend)

Abgänge: Kevin Schade (FC Brentford/Leihgebühr 1 Mio.), Hugo Siquet (Cercle Brügge/Leihe), Keven Schlotterbeck (VfL Bochum/Leihe)

Eintracht Frankfurt

Zugänge: Paxten Aaronson (Philadelphia Union/4. Mio), Simon Simoni (FK Dinamo Tirana/600.000), Philipp Max (PSV Eindhoven/Leihe)

Abgänge: Jerome Onguene (RB Salzburg/Leihe), Luca Pellegrini (Juventus Turin/Leihe beendet)

VfL Wolfsburg

Zugänge: Nicolas Cozza (HSC Montpellier/500.000)

Abgänge: Josip Brekalo (AC Florenz/1,5 Mio.), Jerome Roussillon (Union Berlin), Maximilian Philipp (Werder Bremen/Leihe), Max Kruse (vereinslos)

Borussia Mönchengladbach

Zugänge: Jonas Omlin (HSC Montpellier/9 Mio.), Simon Walde (eigene Jugend)

Abgänge: Yann Sommer (Bayern München/8 Mio.), Rocco Reitz (VV St. Truiden/Leihe), Torben Müsel (Rot-Weiss Essen/ablösefrei)

Bayer Leverkusen

Zugänge: Gustavo Puerta (FC Bogota/2 Mio.), Patrick Pentz (Stade Reims/ablösefrei), Noah Mbamba (Club Brügge/100.000)

Abgänge: Paulinho (Atletico Mineiro/Leihe), Gustavo Puerta (1. FC Nürnberg/Leihe)

Werder Bremen

Zugänge: Maximilian Philipp (VfL Wolfsburg/Leihe)

Abgänge: Nicolai Rapp (1. FC Kaiserslautern/Leihe), Benjamin Goller (1. FC Nürnberg), Oliver Burke (FC Millwall/Leihe)

FSV Mainz 05

Zugänge: Ludovic Ajorque (Racing Straßburg/6 Mio.), Andreas Hanche-Olsen (KAA Gent/2,5 Mio.), Brajan Gruda (eigene Jugend)

Abgänge: Niklas Tauer (Schalke 04/Leihe), Ronael Pierre-Gabriel (Espanyol Barcelona/Leihe, war an Racing Straßburg verliehen), Ben Bobzien (SV Elversberg/Leihe)

1. FC Köln

Zugänge: Davie Selke (Hertha BSC/ablösefrei), Julian Roloff (Cavalry FC/Kanada), Justin Diehl (eigene Jugend)

Abgänge: Ondrej Duda (Hellas Verona/Leihe), Jonas Urbig (Jahn Regensburg/Leihe), Noah Katterbach (Hamburger SV/Leihe), Philipp Wydra (Rapid Wien)

TSG 189 Hoffenheim

Zugänge: John Anthony Brooks (Benfica Lissabon/300.000), Kasper Dolberg (OGC Nizza/Leihe), Thomas Delaney (FC Sevilla/Leihe), Umut Tohumcu, Justin Che (beide eigene Jugend)

Abgänge: Georginio Rutter (Leeds United/28 Mio.), Benjamin Hübner (Karriereende)

FC Augsburg

Zugänge: Irvin Cardona (Stade Brest/500.000), Kelvin Yeboah (CFC Genua/Leihe), David Colina (Hajduk Split/650.000), Dion Beljo (NK Osijek/3 Mio.), Arne Engels (Club NXT/100.000), Renato Veiga (Sporting Lissabon/Leihe), Nathanael Mbuku (Stade Reims/ablösefrei), Sergio Cordova (Real Salt Lake City/Rückkehr nach Leihe)

Abgänge: Carlos Gruezo (San Jose Earthquakes/3,7 Mio.), Florian Niederlechner (Hertha BSC/500.000), Raphael Framberger (SV Sandhausen/Leihe), Lukas Petkov (SpVgg Greuther Fürth/Leihe), Frederik Winther (Bröndby IF/Leihe)

VfB Stuttgart

Zugänge: Gil Dias (Benfica Lissabon/2 Mio.), Genki Haraguchi (Union Berlin/1 Mio.), Ömer Beyaz (1. FC Magdeburg/Rückkehr nach Leihe)

Abgänge: Naouirou Ahamada (Crystal Palace/12 Mio.), Mateo Klimowicz (Atletico San Luis/Leihe, war an Arminia Bielefeld verliehen), Alexis Tibidi (ES Troyes AC/2,6 Mio., war an SCR Altach verliehen)

VfL Bochum

Zugänge: Moritz Broschinski (Borussia Dortmund U23/135.000), Keven Schlotterbeck (SC Freiburg/Leihe), Pierre Kunde Malong (Olympiakos Piräus/Leihe)

Abgänge: Tarsis Bonga (Eintracht Braunschweig), Jannes Horn (1. FC Nürnberg/Leihe), Tim Oermann (Wolfsberger AC/Leihe), Lys Mousset (Olympique Nimes/Leihe)

Hertha BSC

Zugänge: Florian Niederlechner (FC Augsburg/500.000), Tolga Cigerci (Ankaragücü/350.000), Ensar Aksakal (eigene Jugend)

Abgänge: Davie Selke (1. FC Köln/ablösefrei), Vladimir Darida (Aris Saloniki/ablösefrei), Santiago Ascacibar (Club Estudiantes/Leihe, war an US Cremonese verliehen), Fredrik Björkan (Bodö/Glimt/ablösefrei, war an Feyenoord Rotterdam verliehen), Daishawn Redan (FC Venezia/war an FC Utrecht verliehen), Deyovaisio Zeefuik (Hellas Verona/Leihe), Linus Gechter (Eintracht Braunschweig/Leihe), Myziane Maolida (Stade Reims/Leihe), Dong-Jun Lee (Jeonbuk Hyundai/700.000)

FC Schalke 04

Zugänge: Niklas Tauer (FSV Mainz 05/Leihe), Jere Uronen (Stade Brest/Leihe), Michael Frey (RSC Anderlecht/Leihe), Tim Skarke (Union Berlin/Leihgebühr: 250.000), Moritz Jenz (FC Lorient/Leihgebühr: 250.000, war an Celtic Glasgow verliehen), Eder Balanta (FC Brügge/Leihe), Soichiro Kozuki (eigene U23), Nassim Boujellab (HJK Helsinki/Rückkehr nach Leihe)

Abgänge: Florent Mollet (FC Nantes/1,5 Mio.), Florian Flick (1. FC Nürnberg/Leihe), Jordan Larsson (FC Kopenhagen/Leihe), Kerim Calhanoglu (SV Sandhausen/Leihe)