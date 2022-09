Nach der Niederlage am 10. Spieltag in der Oberliga Niederrhein scheint die Aufbruchsstimmung beim FC Kray wieder verflogen. Nach-wie-vor-Interimscoach Rudi Zedi gibt sich gelassen.

2:1, 4:4, 1:3 – das sind die Ergebnisse des FC Kray in der Oberliga Niederrhein seit Rudi Zedi die Mannschaft vor einigen Wochen interimsweise übernahm. „Eine ausgeglichene Bilanz“, sagt er selbst, doch ist das die erhoffte Kehrtwende?

Im eigenen Drittel sah das zuletzt eher nach Begleitung, als nach Zweikampf aus. Rudi Zedi

Zumindest nach den letzten zwei Ergebnissen – 4:4 spielten die Krayer zuhause gegen den MSV Düsseldorf, am Wochenende verlor man 1:3 beim Cronenberger SC – dürfte bezweifelt werden, ob nun endlich Ruhe einkehrt. Seit seiner Übernahme fokussierte Zedi vor allem zwei Dinge im Training: „Das ist zum einen die Chancenverwertung. Auch gegen den Cronenberger SC hatten wir wieder ein Chancenplus. Zum anderen das Defensivverhalten. Im eigenen Drittel sah das zuletzt eher nach Begleitung, als nach Zweikampf aus“, analysiert der der 48-Jährige.

Trainerfrage beim FC Kray weiter erfolgsabhängig

Was die Zukunft des Trainerpostens angeht – Zedi ist nach wie vor sportlicher Leiter und übernimmt aktuell eine Doppelrolle - betont Zedi die Erfolgsabhängigkeit, die auch für ihn selbst gelte. Zusammen mit dem 1. Vorsitzenden Jörg Islacker habe man „alle Gespräche erst einmal auf Eis gelegt.“ Es stellt sich die Frage, ob diese Ungewissheit nicht ebenfalls ein Faktor sein könnte, der die Mannschaft verunsichert. Diese Gefahr sieht Zedi jedoch nicht: „Das ist ja kein Schwebezustand! Das ist nichts, was die Jungs verunsichern könnte. Die Mannschaft arbeitet gut“, versichert der Ex-Profi.

Oberliga Niederrhein: Am Wochenende kommt der SV Sonsbeck

Am Wochenende kommt nun mit dem SV Sonsbeck eine Mannschaft nach Kray, die die Kehrtwende schon hinter sich hat: Nach fünf sieglosen Spielen zu Saisonbeginn hat sich der Aufsteiger mittlerweile mehr als gefangen und aus den fünf darauffolgenden Partien vier Siege geholt. Zuletzt gab es ein 4:0 gegen den 1. FC Monheim. „Sie spielen seit Jahren zusammen, haben sich immer wieder punktuell verstärkt und sich den Aufstieg verdient. Man merkt der Mannschaft an, dass da ein guter Teamgeist herrscht“, lobt auch Zedi. Anpfiff ist am Sonntag (02.10.22) um 15 Uhr.