3. Liga: Türkgücu zieht sich zurück - das sind die Folgen

Jetzt passiert es doch: Türkgücü München kann die Saison in der 3. Liga nicht beenden.

Türkgücü München kann die Saison in der 3. Liga nicht beenden. Es stand schon mehrmals im Raum, dass der Klub sich die Spielzeit nicht bis zum Ende wird leisten können.

Die Süddeutsche Zeitung berichtete bereits, dass der Spielbetrieb bis Saisonende in Gefahr ist. Sollte der Klub bis zum 1. April keinen neuen Geldgeber finden, würde es schwer, den Spielbetrieb fortzusetzen.

Offenbar wurde keinen neuen Gönner gefunden. Denn mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass Türkgücü sich am Ende des Monats abmelden will. Ein Novum in der 3. Liga. Wie die "Bild" schreibt, informierte der Insolvenzverwalter (Türkgücü musste Anfang 2022 Insolvenz anmelden) des Klubs die Führung des Vereins am Donnerstag über das Aus.

Sieben Partien werden demnach nicht mehr bestritten, alle Partien des Klubs aus der Wertung genommen. Mit Folgen für die Konkurrenz, unter anderem den MSV Duisburg, der durch den Rückzug nur noch sechs statt sieben Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz hätte.

Am bittersten ist das Aus für den 1. FC Saarbrücken, der die meisten Zähler verliert und auch den dritten Rang. Daher hatte der 1. Vorsitzende des FCS versucht, den finanziell angeschlagenen Klub aus München zu unterstützen.

Die aktuelle Tabelle mit Türkgücü

Die Tabelle ohne die Spiele von Türkgücü

Platz Verein Spiele Punkte

1. Magdeburg 29 63

2. Kaiserslautern 30 54

3. Braunschweig 29 51

4. Saarbrücken 29 49

5. 1860 München 29 48

6. Mannheim 29 48

7. VfL Osnabrück 28 47

8. SV Wehen 29 43

9. BVB II 29 41

10. Freiburg II 28 40

11. SV Meppen 30 39

12. Viktoria Köln 30 37

13. FSV Zwickau 29 35

14. Hallescher FC 28 32

15. MSV 29 32

16. Viktoria Berlin 30 28

17. SC Verl 28 26

18. Würzburger Kickers 30 24

19. TSV Havelse 29 19

20. Türkgücü 0 0