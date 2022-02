DSC Wanne-Eickel: Wann endet endlich die Winterpause?

Die Winterpause in der Westfalenliga II für den DSC Wanne-Eickel wird wegen Spielabsagen immer länger. DSC-Trainer Sebastian Westerhoff möchte endlich wieder loslegen.

Die Winterpause für den DSC Wanne-Eickel in der Westfalenliga II endet einfach nicht: Nachdem vor zwei Tagen das Spiel gegen den FC Borussia Dröschede verschoben worden ist, findet auch das Match am kommenden Sonntag gegen Concordia Wiemelhausen nicht statt.

„In Wiemelhausen gibt es Corona-Fälle. So ist da nun mal momentan“, sagt Sebastian Westerhoff, Trainer des DSC. „Klar ist das ärgerlich für uns, wenn die ersten beiden Spiele ausfallen. Wir wären gerne gestartet.“

Keine guten Ergebnisse in der Vorbereitung

In der Vorbereitung hat der DSC nur eines seiner vier Testspiele gewonnen. „Die Ergebnisse passten natürlich nicht. Doch das lag auch an den ordentlichen Gegnern“, betrachtet Westerhoff die Lage differenziert. Mit der Hammer SpVg (1:4) und dem TuS Ennepetal (1:2) hat das Westerhoff-Team beispielsweise gegen zwei Oberligisten verloren. „Mit unserem Leistungsstand bin ich aber völlig zufrieden“, stellt der 36-Jährige klar.

Zwei neue Spieler sind in der Pause zum Team gestoßen. Die Rückkehr von Nick Ruppert aus Wattenscheid stand schon länger fest. Wegen des Kreuzbandrisses von David Basile hat der DSC zudem noch Benjamin Teichmöller vom Westfalenliga-II-Spitzenreiter TuS Bövinghausen geholt.

Mehr Punkte als in der Hinrunde sind das Ziel

Der DSC Wanne-Eickel ist aktuell Zweiter hinter Bövinghausen mit acht Punkten Rückstand, aber auch einem Spiel weniger. „Wir schauen aber nicht auf die anderen, das bringt uns nichts“, erklärt Westerhoff. Auch andere Teams, beispielsweise Brünninghausen und Hordel, klopfen in der Westfalenliga II noch oben an. „Wir schauen auf uns und wollen mehr Punkte als in der Hinrunde holen, weil wir schon viele Punkte liegengelassen haben“, erklärt Westerhoff.

In der Hinrunde stellte der DSC Wanne-Eickel die beste Offensive der Liga mit 40 Toren, doch in der Vorbereitung „lief es vorne ja noch nicht ganz so gut“, meint Westerhoff. Dann blickt der Trainer aber schmunzelnd voraus: „Wir wollen in der Rückrunde ja mehr Punkte holen. Und wer mehr Punkte will, der braucht noch mehr Tore.“

