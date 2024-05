Die U23 des BVB verliert einen Leistungsträger in Richtung 2. Bundesliga.

13 Spieler werden die U23 von Borussia Dortmund verlassen. Ein Umbruch, wie er bei einer U23 üblich ist. Bisher sind nur zwei neue Vereine klar.

Jermain Nischalke kehrt nach seiner Leihe zum 1. FC Nürnberg zurück. Er machte beim BVB leider nur durch seinen Namen auf sich aufmerksam, der ihm mit Blick auf den Rivalen aus Gelsenkirchen zu einer Kultfigur hätte machen können. Nach aber nur zwölf Einsätzen und 257 Minuten ist die Zeit beim BVB für Nischalke beendet.

In die 2. Bundesliga geht es für Falko Michel. Der Offensivspieler verlässt den BVB mit Ziel 1. FC Magdeburg. Nach Lubambo Musonda (AC Horsens) und Pierre Nadjombe (1. FC Köln II) ist er der dritte externe Zugang.

Michel kommt mit der Empfehlung von drei Toren und zwei Vorlagen bei 31 Einsätzen in der letzten Spielzeit in Liga 3.

Michel spielte im Nachwuchs bei den Sportfreunden Eintracht Freiburg und ab 2017 beim SC Freiburg. Für die Breisgauer war er 18-mal in der U-17-Junioren-Bundesliga und 44-mal (neun Tore, eine Vorlage) in der U-19-Junioren-Bundesliga aktiv.

Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg, betont nach der Verpflichtung: "In den Nachwuchsabteilungen der Vereine SC Freiburg, VfB Stuttgart und Borussia Dortmund erfuhr Falko eine gute und nachhaltige Ausbildung. In der 3. Liga hat er sich in 63 Spielen zum Leistungsträger entwickelt. Wir trauen ihm nun den nächsten Karriereschritt in der 2. Bundesliga bei uns zu.“

Christian Titz, Cheftrainer der Magdeburger, ergänzt: "Falko ist ein junger Spieler mit Entwicklungspotenzial, der aufgrund seiner Geschwindigkeit und Flexibilität auf mehreren Offensivpositionen einsetzbar ist.“

Abgänge des BVB II: Falko Michel (1. FC Magdeburg), Jermain Nischalke (nach Leihe zurück zum 1. FC Nürnberg), Antonios Papadopoulos, Samuel Bamba, Ayman Azhil, Antonis Aidonis, Lion Semic, Mario Suver, Bjarne Pudel, Ted Tattermusch, Dennis Lütke-Frie, Marian Kirsch, Jonah Husseck.