Rot-Weiss Essen hat ein Talent aus der U19 mit einem Profivertrag ausgestattet. Er läuft bereits seit 2016 für RWE auf.

Die Durchlässigkeit aus dem Nachwuchsbereich zum Profiteam war in den vergangenen Jahren oft ein Kritikpunkt bei Rot-Weiss Essen. Dem steuern die Verantwortlichen bei RWE nun entgegen: Sie vermeldeten am Montag, dass Berkant Gedikli einen Profivertrag an der Hafenstraße unterzeichnet hat.

Der Rechtsverteidiger aus der U19 schafft den Sprung ins Drittliga-Team von Christoph Dabrowski, auch wenn es vorstellbar ist, dass Gedikli zunächst leihweise bei einem anderen Verein Spielpraxis im Seniorenbereich sammeln wird. Zuvor hatten die Essener bereits Gianluca Swajkowski aus der A-Jugend an den Klub gebunden.

Der gebürtige Essener Gedikli durchlief bereits seit 2016 die Nachwuchsteams von RWE. In den vergangenen beiden Saisons gehörte er zum Kader der U19, die am Sonntag die Vizemeisterschaft in der A-Junioren-Niederrheinliga feierte. Zudem bestritt Gedikli bereits vier Länderspiele für die türkische U19-Nationalmannschaft.

"Berkant Gedikli ist ein junger Rechtsverteidiger, der auch schon für die türkische U-Nationalmannschaft zum Einsatz kam und dem wir die Chance geben möchten, im Profifußball nachhaltig Fuß zu fassen", erklärt Marucs Steegmann, Direktor Profifußball bei RWE. "Wir freuen uns, dass wir mit ihm und Gianluca Swajkowski gleich zwei Spieler aus unserem Förderwerk in der 1. Mannschaft begrüßen können und werden ihn in seiner Entwicklung bestmöglich unterstützen."

Gedikli selbst zeigt sich "stolz darauf, bei Rot-Weiss Essen den nächsten Schritt zu machen. Seit 2016 habe ich mich im RWE-Trikot fußballerisch und menschlich weiterentwickelt. Für mich geht mit diesem Vertrag ein Traum in Erfüllung. Dieses Vertrauen in mich werde ich mit täglichem Einsatz und Lernbereitschaft zurückzahlen."

Damit ist bei den Rot-Weissen die nächste Personalie fix. Mit Tom Moustier (Hannover 96 II), Ramien Safi (SV Rödinghausen) und Jimmy Kaparos (Schalke 04 II) stehen bislang drei externe Zugänge für die Drittliga-Spielzeit 2024/25 fest.