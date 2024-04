Drittligist Rot-Weiss Essen reiste am Sonntag zum SV Waldhof Mannheim (2:0). Mal wieder konnte sich RWE auf seine reisefreudigen Fans verlassen.

Zum zweiten Mal in dieser Drittliga-Saison vermeldete Rot-Weiss Essen vor zwei Wochen gegen den MSV Duisburg (4:1) ein ausverkauftes Stadion. 19.200 Zuschauer pilgerten zu diesem Derby an die Hafenstraße. Durch das ausverkaufte Haus gegen die Zebras verteidigte RWE in der Heimzuschauertabelle den dritten Platz.

Bei den 17 Liga-Partien waren insgesamt 280.598 Fans vor Ort, das macht einen Schnitt von 16.506 Zuschauern pro Heimspiel – ein starker Wert. In dieser Statistik liegen nur Dynamo Dresden und Arminia Bielefeld vor den Essenern.

Während Dynamo bislang 486.828 Fans bei den Heimspielen im Rudolf-Harbig-Stadion begrüßen durfte (28.637 Fans im Schnitt), kommt der Zweitliga-Absteiger von der Bielefelder Alm auf 308.519 Besucher und einen Schnitt von 18.148 Fans pro Partie.

Ein anderes Ranking führt Essen derweil an. Es ist die Auswärtsfahrertabelle der 3. Liga. Niemand ist so reisefreudig wie die RWE-Fans. 2239 Fans fahren im Schnitt zu den Auswärtsspielen des Drittligisten mit, das ist Liga-Spitze. Auch bei den absoluten Zahlen liegt RWE vorne:

RWE liegt im Auswärtsranking auf Platz eins - vor Dresden und 1860

35.824 Zuschauer waren in dieser Saison bei den Gastauftritten dabei. Obwohl 1860 München und Dynamo Dresden bereits eine Partie mehr in der Fremde absolviert haben, kommen sie an Essen nicht heran. Eine Sache ist damit klar: Rot-Weiss Essen wird auswärts von allen Drittligisten am zahlreichsten unterstützt.

Diese Führung wurde am Sonntag weiter ausgebaut: Beim Traditionsduell in Mannheim wurde RWE von 1330 Schlachtenbummlern begleitet. Mit Erfolg: Die Partie wurde mit 2:0 gewonnen, nach dem Spiel konnten Mannschaft und Fans gemeinsam feiern.

Bereits am Mittwochabend (24. April, 19 Uhr) steht für die Essener beim 1. FC Saarbrücken die nächste Auswärtspartie auf dem Plan. Danach folgen beim SV Sandhausen und VfB Lübeck nur noch zwei weitere Gastspiele.