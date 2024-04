Der SV Waldhof Mannheim empfängt am Sonntag (21. April, 13.30 Uhr) Rot-Weiss Essen. RWE-Trainer Christoph Dabrowski warnt allen voran vor einem erfahrenen Waldhöfer.

Rot-Weiss Essen kämpft fünf Spieltage vor Schluss - RWE hat mit dem Saarbrücken-Nachholspiel gar noch sechs Partien auszutragen - immer noch um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Waldhof Mannheim wehrt sich dagegen aktuell sehr erfolgreich gegen den Gang in die Regionalliga Südwest. Am Sonntag (21. April, 13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt es zum traditionsreichen Duell zwischen Mannheim und Essen.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski erwartet sehr starke Kurpfälzer. Stichwort Erwartung: Bis Freitag, 19. April, waren 11.500 Karten verkauft - davon wurden rund 1300 Tickets in Essen abgesetzt. Mannheim rechnet am Sonntag mit 15.000 Zuschauern im Carl-Benz-Stadion.

Christoph Dabrowski über...

... die Ausfälle und die mögliche Aufstellung: "Aaron Manu, Ekin Celebi und Marvin Obuz fallen verletzt aus. Lucas Brumme ist gesperrt. Eric Voufack steht uns wieder zur Verfügung. Es ist immer schön, wenn die gegnerischen Trainer anfangen zu grübeln, dabei sollte es auch bleiben. Was ich verraten kann: Wir werden nicht an den Grundprinzipien unseres Spiels rütteln, wir wollen drin bleiben in unserer Spielidee. Es wird ein paar Personalwechsel geben, aber da will ich nicht zu viel verraten."

... Gegner Waldhof Mannheim: "Das ist eine gestandene Drittligamannschaft mit Ambitionen. Ich hätte sie vor er Saison auch oben erwartet, aber das gilt auch für andere Mannschaften, die jetzt da unten sind, die ich nicht unbedingt im letzten Tabellendrittel erwartet hätte. Mannheim ist noch nicht durch, deswegen wird der Waldhof am Sonntag alles tun, um das Ding zu ziehen. Wir müssen mit der maximalen Bereitschaft ans Werk gehen. Schließlich wollen wir auch gewinnen und weiter oben dranbleiben."

... Waldhof-Stürmer Terrence Boyd: "Das ist ein absolut wuchtiger, erfahrener Spieler - mit Sicherheit ein Unterschiedsspieler für diese Liga. Aber wir haben schon auf den Positionen Spieler, die klare Aufgaben haben und versuchen dies, als Kollektiv aufzufangen."