Gratulationen zum Klassenerhalt will der SC Verl noch nicht entgegennehmen. Aber, klar: Die nächste Drittliga-Saison wird schon geplant.

Fünf Spieltage vor Saisonende beträgt der Vorsprung des SC Verl auf einen Abstiegsplatz 14 Punkte. Und, trotzdem: "Ich nehmen noch keine Gratulationen an", bekräftigt Sebastian Lange gegenüber RevierSport.

Am Samstag (20. April, 14 Uhr) spielen die Verler beim Halleschen FC und wollen den einen noch fehlenden Punkt zum sicheren Klassenerhalt einfahren. "Danach können wir etwas feiern und mal wieder stolz auf das Geleistete sein", sagt Lange. Es wäre der vierte Drittliga-Klassenerhalt in Folge für den SC Verl, der in jeder Saison zu den Abstiegskandidaten gezählt wird und die Skeptiker jeweils eines Besseren belehrt. Und: Die Verler stehen auch noch im Westfalenpokal-Finale.

Damit es auch in der Spielzeit 2024/2025 positiv weitergeht, planen die Verler bereits im Hintergrund die neue Serie. Und das tut Erfolgsmanager Lange. Der 36-Jährige steht kurz vor der Vertragsverlängerung. "Wir sind uns eigentlich einig. Ich gehe davon aus, dass ich hier weitermache und in mein 12. Verl-Jahr gehe. Es macht mir hier sehr viel Spaß", verrät der ehemalige Torwart, der auch für den SC Paderborn im Kasten stand.

Auch wenn bei Lange die Tinte noch nicht trocken ist, plant er fleißig den kommenden Kader. "Die Planungsphase ist abgeschlossen, wir sind jetzt dabei alles umzusetzen. Wir wollen mit vielen Jungs weitermachen, wo Verträge auslaufen. Zudem führen wir natürlich auch mit externen Spielern Gespräche", sagt er.

Wir haben sportliche Argumente für unsere Leistungsträger. Wir spielen einen attraktiven Fußball und standen zwischenzeitlich sogar auf Relegationsrang drei. Wir haben auch einiges zu bieten. Wir werden um unsere Leistungsträger kämpfen. Dass es schwer wird, wissen wir. Wir sind der SC Verl und wissen um unsere Vor- aber auch Nachteile Sebastian Lange

16 Verträge - inklusive der drei Leihspieler Robin Friedrich (SC Paderborn II), Mateo Biondic (Eintracht Trier), Eduard Probst (FC Gütersloh) - sind ab dem 1. Juli 2024 an der Poststraße gültig. 13 Kontrakte laufen aus.

Darunter sind auch die Arbeitspapiere von Leistungsträgern wie Luca Unbehaun, Nico Ochojski, Tom Baack, Maximilian Wolfram oder Yari Otto. Nach RevierSport-Informationen haben bei diesen Spielern schon einige Dritt- aber auch Zweitligisten angeklopft.

Lange: "Natürlich sind die Jungs auch woanders begehrt. Wir haben aber sportliche Argumente für unsere Leistungsträger. Wir spielen einen attraktiven Fußball und standen zwischenzeitlich sogar auf Relegationsrang drei. Wir haben auch einiges zu bieten. Wir werden um unsere Leistungsträger kämpfen. Dass es schwer wird, wissen wir. Wir sind der SC Verl und wissen um unsere Vor- aber auch Nachteile."