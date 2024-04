Seit der Saison 2012/2013 ist der Hallesche FC ununterbrochen in der 3. Liga vertreten.

Nach zwölf Jahren in der 3. Liga droht dem Halleschen FC der Gang in die Regionalliga Nordost. Die Verantwortlichen wissen genau, was die Stunde geschlagen hat.

Fünf Spieltage vor Schluss liegt der Hallesche FC sechs Punkte hinter dem rettenden Ufer der 3. Liga zurück. Den Joker, Stefan Reisinger kam vor wenigen Wochen als Trainer für den glücklosen Sreto Ristic, hat der HFC auch schon gezogen. Kein Wunder, dass die Sorgen in Sachsen rund um den HFC groß sind. Es droht nach zwölf Jahren - Halle spielt seit der Saison 2012/2013 ununterbrochen in der 3. Liga - der Gang in die Viertklassigkeit. "Die Lage ist mehr als ernst, wir sind im direkten Abstiegskampf und unsere Ausgangslage ist sicherlich nicht gut. Es geht jetzt darum, alles aus unserer Lage zu machen und die Punkte zu holen", wird Thomas Sobotzik, der sich zuletzt öffentlich sehr zurückhielt, in der "Leipziger Volkszeitung" zitiert. Der ehemalige Bundesligaprofi Sobotzik - 135 Spiele für Frankfurt, Kaiserslautern, Unterhaching und St. Pauli - plant im Hintergrund aber auch die Regionalliga. Er verriet, dass er auch nach interessanten Spielern "mit Potenzial für mehr" in der 4. Liga Ausschau halte. Neu-Trainer Stefan Reisinger konnte Halle bis dato nicht den erhofften Impuls geben. Zwei Spiele, zwei Niederlagen: ein schlechter Start für Reisinger beim HFC. Zuletzt soll dieser sogar intern von einigen Spielern für seine Taktik kritisiert worden sein. Dazu wollte Sportchef Sobotzik keine Stellung beziehen. Sollte Halle in die 4. Liga runtermüssen, steht noch nicht fest, wer dann den Wiederaufstieg anpeilen soll. "Unsere Zusammenarbeit steht auf professionellen Füßen. Ob Stefan Reisinger auch der richtige Trainer für die Regionalliga wäre, kann ich zu diesem Zeitpunkt nicht beurteilen. Damit beschäftige ich mich auch nicht. Wir tun alles, um den Klassenerhalt noch irgendwie zu schaffen. Wenn die Fakten geschaffen wurden und wir unsere Situation kennen. Dann werden sich sicherlich auch die Personalfragen klären", sagte Sobotzik zur Zukunft des noch frischen HFC-Trainers. Für Halle steht am Samstag (20. April, 14 Uhr) das immens wichtige Heimspiel gegen den SC Verl an. Hier hilft dem MSV-Konkurrenten, der zwei Zähler vor Duisburg liegt, nur ein Sieg!

