Vor dem Drittliga-Spiel zwischen Arminia Bielefeld und Rot-Weiss Essen kam es zu Ausschreitungen. Eine ganze Kneipe wurde zerlegt.

Vor dem Drittliga-Spiel zwischen den Traditionsvereinen Arminia Bielefeld und Rot-Weiss Essen (1:1) ist es am Sonntag zu schweren Ausschreitungen gekommen. Wie lokale Bielefelder Medien berichten, gerieten Fußballfans beider Lager in der Innenstadt aneinander. Die Polizei nahm mehrere Randalierer fest.

Eine heftige Auseinandersetzung gab es in einer Bielefelder Fankneipe. Wie die „Bild“ berichtet, griffen rund 80 vermummte Schläger, die der aktiven Bielefelder Fanszene zugeordnet werden, eine kleinere Gruppe von rund 15 RWE-Fans in einem Biergarten an. Die Essener hätten sich zur Wehr gesetzt, mit Tischen und Stühlen schlugen die beteiligten Personen aufeinander ein.

Dabei wurde das Lokal schwer verwüstet. Fernseher und Glasscheiben wurden demoliert. Die Rede ist von einem Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Erst als eine Hundertschaft der Polizei eintraf, flohen die Gewalttäter. Rund 20 von ihnen wurden laut Bild-Bericht gestellt, es kam zu mehreren Festnahmen.

Der Betreiber der Kneipe hat sich gegenüber „Bild“ zum Vorfall geäußert: „Es war wie im Film. Ich war am Bier zapfen, als plötzlich 80 vermummte Arminen die Bar stürmten. Sie hatten es auf eine Gruppe von zehn bis 15 Rot-Weiss-Essen-Fans abgesehen. Und ich stand mittendrin“, wird der Inhaber zitiert.

Arminia Bielefeld - RWE: Kneipenbesitzer fordert Entschuldigung

Nach der Schlägerei in seinem Lokal habe der Betreiber der Fankneipe Anzeige erstattet. Der Anführer der Bielfelder Ultra-Gruppierung soll ihm zugesichert haben, für „alle Kosten“ aufzukommen. Zusätzlich erwarte der Gastronom aber eine Entschuldigung: „Wenn sich die Ultras nicht öffentlich entschuldigen, sind sie hier nicht mehr erwünscht.“

3100 RWE-Fans hatten ihre Mannschaft am Sonntag nach Bielefeld begleitet. Insgesamt sahen 23.748 Zuschauer die Partie auf der Alm. Rot-Weiss Essen kam nach einem Pausenrückstand durch das Tor von Cedric Harenbrock (61.) noch zu einem Punktgewinn.