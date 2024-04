SV 07 Elversberg 18:30 FC Schalke 04 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Die U19 von Rot-Weiss Essen spielt eine starke Saison in der Niederrheinliga. Einige Top-Talente schlummern in den eigenen Reihen - so auch der Kapitän Mats Brune.

Platz zwei und nur zwei Zähler Rückstand auf den Tabellenführer TSV Meerbusch. Die U19 von Rot-Weiss Essen weiß in dieser Saison unter Trainer Simon Hohenberg zu überzeugen. Zuletzt gewann die RWE-Jugend das Top-Spiel gegen Rot-Weiß Oberhausen in überzeugender Manier mit 4:1. Ein Erfolgsgarant für die stabile Saison der Essener U19 ist sicherlich Kapitän Mats Leonard Brune, der im Mittelfeld die Strippen zieht. Er war es auch, der Rot-Weiss im Derby gegen RWO auf die Gewinnerstraße hievte. Sein Treffer zum 1:0 in der 32. Spielminute war der Dosenöffner. "Wir sind zu Männern geworden", erklärte Brune im Anschluss an den Auswärtsdreier. Der 18-Jährige möchte die Saison bestmöglich abschließen: "Wir haben das Ziel die Meisterschaft zu holen. Daher war der Sieg enorm wichtig." Brune verfolgt, wie sicherlich jedes Talent in den Reihen der Essener, den einen Traum jedes ambitionierten Fußballers: "Mein erstes Ziel ist natürlich der Profivertrag. Dafür spiele ich Fußball." Der in Witten geborene Mittelfeldmann scheint bis dato beste Karten für dieses Vorhaben zu besitzen. Gekommen aus der Jugend von Borussia Dortmund, schnürt Brune nun schon seit zweieinhalb Jahren seine Schuhe für Essen und konnte in der Vergangenheit bereits bei den Profis reinschnuppern: "Ich hab jetzt auch oft dort mittrainiert und verstehe mich gut mit den Spielern. Mir gefällt das Umfeld, dieser Traditionsverein und ich bin auch sehr gerne im Stadion. Es ist alles schon sehr cool." In diesem Stadion könnte der Kapitän der U19 vielleicht bald schon selber auflaufen. Christoph Dabrowski verriet auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Arminia Bielefeld, dass die Beobachtung der U19 in den nächsten Wochen intensiviert wird. "Vielleicht erhält ein Talent einen Localplayer-Vertrag, um sich weiter bei uns zeigen zu können", so Dabrowski. Das bedeutet, dass ein Talent einen Vertrag über die Saison hinaus bei RWE erhält. Dieser Vertrag kann in zwei Richtungen gehen: Entweder wird dieses Talent an den Kooperationspartner ETB Schwarz-Weiß Essen verliehen oder ein Juwel schafft es gar, sich in den kommenden Kader zu spielen. Brune ist eines der Talente, die genauer von Dabrowski und Co. unter die Lupe genommen werden. "Es stehen ein paar Namen auf der Liste, ja. Ich versuche meine Leistungen zu bringen und am Ende muss Essen entscheiden, ob sich mich wollen oder nicht. Ich gebe alles dafür. Mal schauen, wo die Reise hingeht", resümiert der 18-Jährige.

