Die Kaderplanung läuft bei Rot-Weiss Essen auf Hochtouren. Vor dem Spiel in Bielefeld machte Trainer Christoph Dabrowski auch einigen U19-Talenten Hoffnung.

Christoph Dabrowski, Trainer von Rot-Weiss Essen, ist bekannt dafür, dass er immer wieder mal eigene Nachwuchstalente des Klubs unter die Lupe nimmt.

So schon in dieser Saison mit Spielern wie Ahmed Etri oder Mats Preißler geschehen. Dass beide letztendlich RWE verlassen - Etri wechselt zur U23 der TSG Hoffenheim, Preißler schließt sich der U19 des FSV Mainz 05 an -, missfällt auch den Essener Verantwortlichen. Aber mehr als solche hoffnungsvollen Talente ins Mannschaftstraining der Drittliga-Profimannschaft einzubinden und ihnen eine Perspektive aufzubieten, kann Rot-Weiss nicht machen. Am Ende müssen sich die Spieler, deren Eltern und Berater entscheiden, wo sie den nächsten Schritt gehen.

Auch wenn RWE mit Etri und Preißler zwei Talente verliert, gibt es noch weitere gute Nachwuchsspieler im rot-weissen NLZ. In dieser Saison standen schon U19-Spieler wie Mats Brune, Yan Marcos Friessner Montas oder zuletzt auch Berkant Gedikli und Gianluca Swajkowski im Mannschaftstraining oder gar Spieltagskader (Gedikli und Swajkowski gegen Ratingen) von Trainer Dabrowski.

Doch wie sieht die Zukunft dieser Jungs aus? Dabrowski antwortete auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Arminia Bielefeld (Sonntag, 14. April, 16.30 Uhr, RevierSport-Liveticker): "Wir nehmen die Jungs in den nächsten Wochen noch einmal genauer unter die Lupe und vielleicht erhält ein Talent einen Localplayer-Vertrag, um sich weiter bei uns zeigen zu können."

"Localplayer-Vertrag?" Das könnte zwei Dinge bedeuten: Ein aktuelles U19-Talent erhält über die aktuelle Saison hinaus einen Vertrag bei RWE und wird an Kooperationspartner ETB Schwarz-Weiß Essen verliehen oder ein Juwel schafft es gar, sich in den kommenden Kader zu spielen. Zur Erinnerung: Dabrowski plant für 2024/2025 mit 22 Feldspielern und drei Torhütern. Auf jeden Fall dürften die Worte des Essener Cheftrainers für die rot-weissen Nachwuchstalente für zusätzliche Motivation sorgen.

Hier ein Überblick der Vertragssituationen im Essener Kader

Tor

Jakob Golz - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ole Springer - Vertrag bis 30. Juni 2025

Felix Wienand - Vertrag bis 30. Juni 2025

Abwehr

Felix Götze - Vertrag bis 30. Juni 2024

Fabian Rüth - Vertrag bis 30. Juni 2024

Ahmed Etri - Vertrag bis 30. Juni 2024 - wechselt zur TSG Hoffenheim II

Sascha Voelcke - Vertrag bis 30. Juni 2024

Sandro Plechaty - Vertrag bis 30. Juni 2024

José-Enrique Ríos Alonso - Vertrag bis 30. Juni 2025

Lucas Brumme - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mustafa Kourouma - Vertrag bis 30. Juni 2025

Aaron Manu - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ekin Celebi - Vertrag bis 30. Juni 2025

Eric Voufack - Vertrag bis 30. Juni 2025

Andreas Wiegel - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mittelfeld

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2024

Torben Müsel - Vertrag bis 30. Juni 2025

Isaiah Young - Vertrag bis 30. Juni 2024

Thomas Eisfeld - Vertrag bis 30. Juni 2025

Björn Rother - Vertrag bis 30. Juni 2024

Nils Kaiser - Vertrag bis 30. Juni 2024

Marvin Obuz - Vertrag bis 30. Juni 2024, ausgeliehen vom 1. FC Köln

Vinko Sapina - Vertrag bis 30. Juni 2025

Angriff

Ron Berlinski - Vertrag bis 30. Juni 2024

Moussa Doumbouya - Vertrag bis 30. Juni 2025

Leonardo Vonic - Vertrag bis 30. Juni 2026