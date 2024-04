Fußball-Drittligist SC Preußen Münster erwartet im Topspiel der 3. Liga gegen Spitzenreiter Jahn Regensburg eine neue Zuschauerbestmarke.

Nach dem Topspiel ist vor dem Topspiel. Nach dem Tabellenzweiten der 3. Liga (Dynamo Dresden, 1:0) möchte der SC Preußen Münster diesen Samstag (14 Uhr, live im RS-Ticker) nun dem Tabellenführer ein Bein stellen und den überraschenden Aufstiegskurs fortsetzen: Jahn Regensburg ist zu Gast.

Nach sieben Siegen in Folge haben die Adlerträger plötzlich die Möglichkeit, mit einem erneuten Dreier auf einen direkten Aufstiegsplatz, bei einem Punktverlust des SSV Ulm sogar an die Tabellenspitze zu klettern.

Dafür benötigt es aber eine starke Leistung. "Ich wiederhole mich gerne: Wir werden auch am Samstag wieder unser bestes Spiel brauchen. Gegen Dresden haben wir das geschafft, weil wir sehr wenig Torchancen zugelassen haben. So viel gegen eine so starke Mannschaft wegzuverteidigen, das musst du erstmal schaffen. Dazu ist es uns gelungen, aus unseren wenigen Chancen selbst ein Tor zu erzielen“, sagte Trainer Sascha Hildmann vor der Partie.

Das Spiel gegen Regensburg (nur ein Sieg aus den letzten sieben Begegnungen) wird aber eine ganz andere Aufgabe als gegen Dresden. Das wollte Hildmann klarstellen: „Sie versuchen eher über den zweiten Ball und ihre robuste Spielweise zu kommen, wollen das Mittelfeld schnell überbrücken. Das wird ein anderes Spiel."

Jeder hat das Herz am rechten Fleck. Ich kann vor den Jungs nur meinen Hut ziehen Sascha Hildmann

Die Vorbereitung darauf war jedenfalls ideal. "Wir haben diese Woche sauber trainieren können. Thorben Deters ist wieder voll im Training, Malik Batmaz ist nach Krankheit auch zurück“, erklärte Hildmann. Er hat also die Qual der Wahl. Das bedeutet allerdings auch das Potential für unglückliche Gesichter auf der Reservebank. Oder?

Hier sieht der Coach offenbar keine Gefahr. Der Aufsteiger zieht an einem Strang. "Unsere Mannschaft lebt. Und ich will explizit auch nochmal unsere zweite Reihe loben. Die Jungs kommen rein und sind sofort da. Das ist, was uns so stark macht. Nicht die ersten elf Jungs sind alleine für den Erfolg verantwortlich“, sagte der 51-Jährige und betont: "Jeder hat das Herz am rechten Fleck. Ich kann vor den Jungs nur meinen Hut ziehen."

Die Stimmung passt, die Kulisse ebenfalls: Etwa 12.400 Zuschauer werden am Samstag im Preußenstadion erwartet – das wäre ein neuer Saisonrekord. Hintergrund ist ein zusätzliches Ticketkontingent für Heimfans im Block K2.