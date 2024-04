Top-Spiel in Münster: Preußen Münster trifft am Samstag auf den Spitzenreiter SSV Jahn Regensburg. Das sagt Gäste-Trainer Joe Enochs vor der Partie.

An einer ausverkauften Hammer Straße steigt am Samstag (06. April, 14 Uhr) das Top-Spiel zwischen dem SC Preußen Münster und Jahn Regensburg. Es ist das Duell des Dritten gegen den Spitzenreiter. Nach 31 Partien rangiert Münster mit 55 Punkten auf Platz drei, Regensburg ist mit 57 Zählern Tabellenführer. Daran sieht man, wie eng diese Liga ist.

Die aktuelle Formkurve spricht klar für die Preußen, die zuletzt sieben Drittliga-Spiele in Serie gewonnen haben. Der SSV Jahn ist im Jahr 2024 derweil noch nicht so richtig in Tritt gekommen. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen Rot-Weiss Essen im Februar folgten weitere fünf Begegnungen ohne Sieg. Immerhin: Regensburg konnte diese Durststrecke am vergangenen Spieltag gegen den Halleschen FC (2:0) beenden.

Nun richtet sich der volle Fokus auf das Spitzenspiel in Münster: Sollte der SSV Jahn gewinnen, würde der Zweitliga-Absteiger die Tabellenführung verteidigen, bei einer Niederlage droht sogar der Absturz auf Rang vier.

Vor dem Gegner hat Trainer Joe Enochs großen Respekt. Er warnt vor allem vor der starken Offensive der Adlerträger (bereits 54 Saisontore): "Münster hat mit Grodowski und Batmaz zwei Stürmer, die jeweils 15 Tore geschossen haben. Dann haben sie mit Wegkamp einen Stürmer auf der Bank, der auch schon fünf Tore geschossen hat. Mit Lorenz haben sie einen Mann mit Zweitliga-Erfahrung auf der linken Seite, der super Standardsituationen schießt. Auf der Sechs spielen Mrowca, der auch schon mit Wehen Wiesbaden letztes Jahr oben mitgespielt hat, und der junge Bazzoli. In der Innenverteidigung haben sie Scherder und Koulis. Sie können sehr gut verteidigen. Das ist einfach eine sehr stabile Mannschaft."

Sie haben gerade eine Phase, wo sie sehr erfolgreich spielen, gute Leistungen zeigen und sich das Matchglück erarbeitet haben. Wir kennen auch solche Phasen. Für uns geht es darum, dass wir dagegenhalten und unsere Stärken auf den Platz bringen. Joe Enochs.

Sein Zusatz: "Sie haben gerade eine Phase, wo sie sehr erfolgreich spielen, gute Leistungen zeigen und sich das Matchglück erarbeitet haben. Wir kennen auch solche Phasen. Für uns geht es darum, dass wir dagegenhalten und unsere Stärken auf den Platz bringen. Es wird ein cooles Spiel für uns. Wir freuen uns auf die Kulisse und wollen ein richtig gutes Spiel abliefern."

Bei diesem Vorhaben kann der Chefcoach nahezu aus dem Vollen schöpfen. Enochs freut sich über viele Alternativen: "Erik Tallig und Eric Hottmann (beide Kreuzbandverletzung, Anm. d. Red.) werden uns fehlen. Sonst stehen alle anderen Spieler zur Verfügung. Das ist eine gute Situation für uns als Team."