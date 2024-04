Am Wochenende steht das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg an. Die Statistik dieser Begegnung verspricht wieder mal Spannung pur.

Derby-Time im Ruhrpott! Rot-Weiss Essen empfängt den MSV Duisburg zu einem Duell der Gegensätze. Für RWE geht es darum, in möglicher Schlagdistanz zu bleiben, um vielleicht ja doch noch ein Wörtchen im Rennen um den Aufstieg mitreden zu können. Bei den Zebras hingegen dürfte dieses Derby einer der letzten Strohhalme sein, falls der Klassenerhalt doch noch gelingen soll.

Die Vorzeichen könnten demnach kaum verschiedener sein. Der Druck liegt auf jeden Fall bei den Gästen aus Duisburg, deren Lage sich durch die Bielefeld-Pleite erheblich verschlechtert hat. Im Hinspiel nahm Essen nach chaotischer Schlussphase alle drei Punkte mit zurück an die Hafenstraße.

Marvin Obuz brachte Rot-Weiss mit einem traumhaften Schlenzer in Führung (63.), ehe in den Schlussminuten das völlige Chaos ausbrach. Vinko Sapina netzte in der 89. Spielminute ins falsche Tor ein und brachte die Zebras zum Ausgleich. Jakob Golz verhinderte eine Minute später nur knapp die Führung für den MSV. Mustafa Kourouma setzte dem Wahnsinn die Krone auf und erzielte in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer für die Essener.

RWE heimste damit den 16. Pflichtspielsieg im 52. Aufeinandertreffen gegen Duisburg ein und gewann erstmals wieder seit über 40 Jahren beim Nachbarn. Statistisch gesehen hat der MSV die Nase mit 21 Siegen vorn. 15. Mal trennten sich die Teams mit einem Unentschieden.

Erstes Derby im November 1951

Das erste Revierderby dieser Art stieg am 18. November 1951 - damals noch in der Oberliga West. Rot-Weiss Essen siegte in einem Torfestival mit 4:2. Am 20. August 1966 gab es diese Begegnung erstmals in der Fußball-Bundesliga. Der MSV gewann mit 2:0. Fortan sollte diese Partie auch nur in einem der obersten zwei deutschen Fußballigen oder im DFB-Pokal stattfinden - bis zum Abstieg von RWE im Jahre 2007 aus der 2. Bundesliga.

15 Jahre lang mussten die Anhänger beider Lager auf dieses Gipfeltreffen in der Liga verzichten, ehe Rot-Weiss 2022 den Weg in die 3. Liga gefunden hatte. Das Derby am Sonntag (7. April/16.30 Uhr, RS-Ticker) ist erst das vierte Spiel der beiden in der Drittklassigkeit. Bis dato gab es eben nur im Hinspiel einen Sieger.

Am Sonntag wird der MSV Duisburg das nicht geschehen lassen dürfen. Die Schommers-Elf brauch zwingend einen Dreier. Sonst dürften die Lichter wohl endgültig ausgehen.