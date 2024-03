Das Portal transfermarkt.de hat die Marktwerte für die 3. Liga aktualisiert. Beim MSV Duisburg gibt es fünf Gewinner und sechs Verlierer.

Der MSV Duisburg hat sich im neuen Jahr stabilisiert und ist dem zwischenzeitlich aus den Augen verlorenem Klassenerhalt wieder näher gekommen. Der Aufwärtstrend der Zebras schlägt sich teilweise auch im Marktwert-Update von transfermarkt.de wieder.

Das Branchenportal hat seine Schätzungen an diesem Donnerstag aktualisiert. Fünf Meidericher erhalten dabei eine Aufwertung, sechs weitere Duisburger müssen Einbußen hinnehmen.

Größte Gewinner ist Kaan Inanoglu. Der 18-Jährige, der eigentlich dem U19-Kader angehört und drei Kurzeinsätze in der 3. Liga verzeichnete, wurde bisher ohne Wert bei transfermarkt.de geführt. Jetzt wird das Sturmtalent auf 100.000 Euro geschätzt.

Über ein Plus von jeweils 50.000 Euro dürfen sich Niklas Kölle und Santiago Castaneda freuen. Flügelflitzer Kölle gehört über die Saison hinweg zu den besten Duisburgern. Und für Castaneda ist es der Lohn für seine starken Leistungen in seiner ersten Profisaison.

Der erst 19-Jährige kam im vergangenen Sommer aus den USA. Inzwischen ist er kaum noch aus dem defensiven Mittelfeld wegzudenken. Sein Wert wird nun auf 250.000 Euro taxiert, Kölle steht bei 275.000 Euro.

Den Part an der Seite von Castaneda übernahm zuletzt Jonas Michelbrink. Nach mehreren Abwertungen steigt auch sein geschätzter Wert - und zwar auf 200.000 Euro (+ 25.000). Auch Robin Müller steigerte sich um 25.000 Euro. Er liegt neuerdings bei 150.000 Euro.

Hingegen macht transfermarkt.de bei den Winter-Neuzugängen Ahmet Engin und Daniel Ginczek deutliche Abstriche. Rückkehrer Engin wird nun bei 450.000 Euro geführt. Vorher waren es 700.000 Euro. Nur ein Spieler verlor ligaweit mehr. Für die heftige Abwertung dürften aber nicht Engins solide Leistungen, sondern vielmehr sein Wechsel aus der griechischen ersten in die deutsche 3. Liga gesorgt haben. Stürmer Ginczek wird nun mit 400.000 Euro (- 100.000 Euro) geführt.

Deutlich runter geht es zudem für Baran Mogultay. Der Youngster spielte in diesem Kalenderjahr noch keine Minute. Das schlägt sich in einem Minus von 150.000 Euro auf 250.000 Euro nieder. Der am Kreuzband verletzte Kapitän Sebastian Mai (275.000 auf 250.000 Euro), Erik Zenga (300.000 auf 250.000 Euro) sowie Niclas Stierlin (175.000 auf 150.000 Euro) wurden ebenfalls heruntergestuft. Wertvollstes Zebras ist laut transfermarkt.de weiterhin der verletzte Caspar Jander, der im Sommer zum 1. FC Nürnberg wechselt, mit 750.000 Euro.