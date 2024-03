Rot-Weiss Essen hat noch alle Hände voll zu tun, was die Kaderplanung für die Saison 2024/2025 angeht. Acht Spieler sind noch ohne Fahrschein für die neue Serie.

Bei Rot-Weiss Essen sind von den 15 personellen Fragezeichen, die zu Beginn des Jahres offen waren, bisher sieben beantwortet.

Fakt ist, dass Marvin Obuz zum 1. Juli 2024 zum 1. FC Köln zurückkehren wird. Talent Ahmed Etri schließt sich der TSG Hoffenheim U23 an. Die Verträge von Lucas Brumme und Jose-Enrique Rios Alonso haben sich per Option bis jeweils zum 30. Juni 2025 verlängert.

Ersatztorwart Felix Wienand unterschrieb ein neues Arbeitspapier, das ebenfalls bis zum Ende der Spielzeit 2024/2025 gültig ist. Fabian Rüth, Björn Rother und Sandro Plechaty werden nach unseren Informationen keine neuen Vertragsangebote erhalten und den Verein im Sommer verlassen.

Bleiben noch acht Spieler - Thomas Eisfeld (besitzt eine Option im Vertrag), Felix Götze, Cedric Harenbrock, Ron Berlinski, Nils Kaiser, Sascha Voelcke, Isaiah Young und Torben Müsel - die ab dem 1. Juli noch "ohne Fahrschein" sind.

Florian Schalk, Torben Müsels Berater, erklärte gegenüber RevierSport: "Torben genießt eine große Wertschätzung bei den Verantwortlichen von Rot-Weiss Essen und das wissen wir wiederum sehr zu schätzen. Die Gespräche verlaufen gut und wir sind zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden. Torben fühlt sich bei Rot-Weiss Essen wohl."

Zumindest bei Müsel sieht es nach RevierSport-Informationen vielversprechend aus, was eine Vertragsverlängerung betrifft. Klar ist: RWE will verlängern - und Müsel will bleiben. Jetzt müssen beide Parteien "nur noch" einen gemeinsamen Nenner finden.

Der 24-Jährige spielt eine gute Saison - 29 Spiele, zwei Tore, zwei Vorlagen - und ist ein Leistungsträger im Team von Christoph Dabrowski. Nach unseren Informationen sind die Gespräche schon weit fortgeschritten und Müsel wird ein neuer Zweijahresvertrag, inklusive Option auf eine dritte Saison an der Hafenstraße oder einen festen Dreijahresvertrag, in Aussicht gestellt.

Während es nach RS-Infos in den Personalien Götze, Young, Eisfeld, Harenbrock, Berlinski, Voelcke oder auch Kaiser noch länger bezüglich einer Entscheidung dauern könnte, könnte bei Müsel schon rund um Ostern die Tinte trocken sein.

Bei Torben Müsel: Arie van Lent sollte Recht behalten

Als Rot-Weiss Essen Müsel Ende Januar 2023 verpflichtete, fragte RS bei Arie van Lent - unter dem Müsel 31 seiner 54 Einsätze für Borussia Mönchengladbachs U23 bestritt - nach. Dieser meinte über den mittlerweile 45-maligen Drittligaspieler (drei Tore, zwei Vorlagen) Müsel: "Er hat auf jeden Fall das Zeug dazu Rot-Weiss Essen zu verstärken. Denn in der Regionalliga war Torben unterfordert. Die Bundesliga ist für ihn noch zu hoch. Aber in der 3. Liga kann er sich jetzt bewähren. Er ist ein klarer und sachlicher Typ, der sich auch von den Emotionen in Essen eher nicht beeinflussen lassen wird. Ich bin da zuversichtlich, dass das mit Müsel und RWE eine gute Geschichte wird."

Fußballlehrer van Lent, auch einst als Stürmer für RWE am Ball, sollte Recht behalten. Die Geschichte mit RWE und Müsel könnte nun bald fortgesetzt werden.