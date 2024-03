Drittligist Rot-Weiss Essen freute sich gegen den BVB II (4:0) über den zehnten Heimsieg der Saison. Auch Felix Götze war glücklich.

Die Freude war groß bei Rot-Weiss Essen nach dem 4:0-Erfolg über Borussia Dortmund II an der Hafenstraße. Zum zweiten Mal in dieser Saison erzielte RWE vier Treffer und dazu stand hinten noch die Null. Ein Spiel ohne Gegentor war zuletzt im Dezember gegen den Aufsteiger VfB Lübeck (1:0) gelungen.

Für Abwehrchef Felix Götze fühlte sich der Sieg dadurch noch ein Stück weit besonderer an. Als Innenverteidiger ist es umso wichtiger, zu Null zu spielen. Das betonte der 26-Jährige auch nach dem Abpfiff in den Katakomben: "Es wurde mal wieder Zeit. Ab der 60. Minute haben wir es defensiv etwas schleifen lassen. Da müssen wir gucken, dass wir 90 Minuten hellwach sind und gut verteidigen. Aber das war schon ein souveräner Sieg. Es ist einfach mal schön, dass man 4:0 gewinnt und es nicht bis zum Ende spannend ist. Wir haben wieder den Fußball aus der Hinrunde gespielt. Ich will mich nicht beschweren."

Dieses zu-Null-Spiel war auch deshalb hoch anzurechnen, weil die Dortmunder mit einer starken Offensive spielten: Julian Hettwer, Rodney Elongo-Yombo, der wiedergenesene Spielmacher Ole Pohlmann und U17-Weltmeister Paris Brunner schafften es aber nicht, die Essener Defensive zu überwinden.

"Sie haben brutale individuelle Spieler. Auf dem Blatt liest sich das gut, aber für sie war es auch nicht einfach. Pohlmann kommt gerade aus einer Verletzung und Brunner hat zum ersten Mal überhaupt da gespielt. Ich kenne das von mir früher. Wenn man bei den Profis trainiert und bei der Zweiten spielen soll, dann fehlt auch etwas die Chemie. Wir haben es gut gemacht", freute sich Götze.

In der Hinrunde folgten ab dem BVB-II-Spiel fünf Siege in Serie, die RWE mitten ins Aufstiegsrennen beförderten. Dieses Kunststück wird sehr schwierig zu wiederholen sein, aber: Falls Essen weiter oben mitmischen will, ist in den kommenden Wochen eine gute Punkteausbeute Pflicht. Am nächsten Spieltag spielt RWE in Saarbrücken (30. März, 16.30 Uhr).

Götze peilt eine neue Serie an: "Wir wollen so weitermachen. Wir wissen, wie eng die Liga ist und wissen auch, dass oben alle noch gegeneinander spielen. In der Hinrunde haben wir fünf Siege in Folge geschafft. Warum nicht nochmal?" Auf die Frage, ob die Mannschaft noch Hoffnung im Aufstiegskampf hat, antwortete Götze: "Ja, auf jeden Fall."

Nach seiner Kopfverletzung aus dem Dresden-Spiel spielte der gebürtige Dortmunder zum zweiten Mal in Serie mit einer Gesichtsmaske. Laut eigener Aussage war es eher eine Vorsichtsmaßnahme: "Ich habe sie einfach getragen und weiß gar nicht, ob ich die Maske unbedingt hätte aufziehen müssen. Sie gibt mir aber ein gutes Gefühl und Sicherheit, weil es auch nicht das erste Mal war, dass ich so eine Verletzung hatte. Das ist schon meine vierte Kopfverletzung gewesen."

Viele Fans von Rot-Weiss Essen wünschen sich, dass der Leistungsträger seinen auslaufenden Vertrag verlängern wird. Bei den Verhandlungen gibt es aber noch keinen neuen Stand, wie Götze erklärte: "Wir sind auf jeden Fall im offenen Austausch. Es ist natürlich nicht ganz so einfach, weil der Vertrag ausläuft. Wir sind da aber mit Christian Flüthmann und Marcus Steegmann eigentlich wöchentlich im Austausch."