Drittligist Rot-Weiss Essen erlebte einen erfolgreichen Sonntagnachmittag. Gegen Borussia Dortmund II siegte RWE mit 4:0, dazu gab es zwei Debüts.

"Wir müssen dafür sorgen, dass der Funke vom Rasen auf die Ränge überspringt", forderte RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski vor dem Heimspiel gegen Borussia Dortmund II.

Seine Mannschaft nahm sich die Worte des Trainers zu Herzen und besiegte die stark besetzte U23 des BVB souverän mit 4:0 (1:0). Es war der höchste Sieg in der bisherigen Saison.

RWE war präsenter, zweikampfstärker und offensiv deutlich zwingender als die Gäste aus Dortmund. Dazu ruhte sich die Hafenstraßen-Elf in der Schlussphase nicht auf der 2:0-Führung aus, sondern drängte mit Erfolg auf weitere Tore.

In der Schlussphase hatte Essens Trainer Christoph Dabrowski dann sogar noch Zeit für eine schöne Geste. Der Coach wechselte den Langzeitverletzten Fabian Rüth ein und sorgte für dessen Profidebüt. Bis Januar hatte der 22-Jährige aufgrund eines Kreuzbandrisses und Trainingsrückstandes gefehlt, nun durfte er zum ersten Mal Profiluft schnuppern. Es war generell erst das siebte Pflichtspiel für Rüth im RWE-Trikot, dabei steht er schon seit über zwei Jahren unter Vertrag.

Rüth hält Rede, Voelcke trifft erstmals in der 3. Liga

Nach dem Abpfiff durfte Rüth die Rede im Mannschaftskreis halten. Er wurde von Dabrowski in die Mitte geholt, freute sich über seinen ersten Einsatz und bedankte sich bei den Trainern und Mitspielern für diesen Moment.

Nach dem Spiel meldete sich Rüth sogar noch auf Instagram. Sein Wortlaut: "322 Tage nach meinem Kreuzbandriss darf ich mein Comeback und mein Debüt in der 3. Liga feiern. Bei diesem Verein und dieser geilen Stimmung, besser hätte es nicht sein können. Ich habe jede einzelne Sekunde genossen und dieses Lächeln kriegt man so schnell nicht mehr aus meinem Gesicht. Alle zu sehen, wie sie sich für mich mitfreuen, macht das ganze noch viel schöner."

Es gab jedoch an diesem für RWE so positiven Nachmittag noch ein weiteres Debüt. In der Nachspielzeit erzielte Sascha Voelcke den Treffer zum 4:0-Endstand. Voelcke hatte zwar schon für RWE in der Regionalliga West getroffen, aber nun war er erstmals in der 3. Liga erfolgreich und feierte seine Torpremiere im Profifußball.

Für Rot-Weiss Essen geht es am kommenden Spieltag (30. März, 16.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim DFB-Pokal-Halbfinalisten 1. FC Saarbrücken weiter. In dieser Partie muss Dabrowski auf Andreas Wiegel verzichten, der gegen Dortmund II zum fünften Mal die Gelbe Karte sah und gesperrt passen muss. Mustafa Kourouma wird für ihn wohl in die erste Elf rücken.

Bevor es allerdings dazu kommt, wartet auf alle Drittligisten ein länderspielfreies Wochenende. RWE wird diese Zeit nutzen und am 23. März (14 Uhr) ein Benefizspiel absolvieren. Rot-Weiss empfängt dann den ukrainischen Erstligisten NK Veres aus Essens Solidarpartnerstadt Riwne im Stadion an der Hafenstraße.