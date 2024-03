Preußen Münster marschiert weiterhin durch die 3. Liga. Nach dem sechsten Sieg in Serie werden die Aufstiegsträume immer größer.

Elf Spiele, keine Niederlage, 27 von 33 möglichen Punkten geholt. Es ist eine Serie der Superlative, die Preußen Münster seit dem Jahreswechsel hinlegt. Beim 2:1 bei 1860 München am Samstag gelang der sechste Sieg am Stück. Und da das Top-Trio der 3. Liga sieglos blieb, ist der direkte Aufstiegsplatz nur noch zwei Zähler entfernt.

"Mir wird es nicht unheimlich. Ich freue mich über die Wahnsinns-Serie", meinte Trainer Sascha Hildmann nach dem Auswärtscoup in München bei Magenta Sport und verwies darauf, dass sein Team erneut verdient gewonnen habe. "Wir haben sehr viel investiert."

Für einen guten Auftritt in der ersten Halbzeit belohnte sich Münster mit dem 1:0 in der Nachspielzeit. Joel Grodowski erzielte die Führung. Nach der Pause glich 1860 durch Joel Zwarts aus (56.). Für das, was folgte, sprach Hildmann seinem Team ein großes Lob aus: "Es zeichnet uns aus, dass wir uns davon nicht aus der Bahn werfen lassen haben. Wir spielen weiter aufs zweite Tor und belohnen uns dann."

Und zwar durch Yassine Bouchama, der das 2:1 erzielte (69.). Hildmann: "Danach haben wir es super runtergespielt und nichts mehr zugelassen. Ich kann nur den Hut vor der Truppe ziehen." Es sei vor allem der Charakter der Mannschaft, der die aktuelle Serie möglich mache, erklärte Hildmann, der dabei vor allem die Bedeutung der Ersatzspieler für das gute Klima im Team herausstellte.





Und wo der Durchmarsch in die 2. Bundesliga längst zu einem realistischen Szenario gewachsen ist, wollte der Coach gar nicht leugnen, dass "wir immer auf die Tabelle schauen". Der 51-Jährige meinte zugleich: "Wir versuchen uns davon nicht beeinflussen zu lassen. Wir tun verdammt gut daran, unseren Stiefel durchzuziehen. Das, was von außen kommt, nehmen wir an, aber intern bleiben wir genauso, wie wir sind."

Und so lautete Hildmanns Marschroute: "Wir fahren nachhause, trainieren fleißig und machen einfach weiter." Sollten die Preußen das in den kommenden Spielen nach der Länderspielpause auf dem Platz tun, stehen sie bald auf einem direkten Aufstiegsplatz. Denn dann stehen nacheinander die Top-Spiele gegen Dresden, Regensburg und Ulm an.