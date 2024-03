Preußen Münster hat eine Vertragsverlängerung vermeldet. Urgestein Simon Scherder hat einen neuen Vertrag bis 2026 unterzeichnet.

Seit 2006 spielt Simon Scherder bei Preußen Münster, seit 2012 ist der 30-Jährige ein Teil des Profiteams. Und das wird er auch bleiben: Der Innenverteidiger verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bis 2026 und steuert sein 20-jähriges Jubiläum im Verein an. Am Dienstag gab der SCP die Personalentscheidung bekannt.

"Simons Karriereweg ist zweifelsohne ein besonderer. Er hat es sich in dieser Saison aber vor allem durch seine starken Leistungen verdient, dass dieser Weg auch über den Sommer hinaus weitergeht", erklärt Sportgeschäftsführer Peter Niemeyer. "Simon hat es nach dem Aufstieg geschafft, sein Niveau nochmal zu steigern und vor allem eine große Konstanz in seine Leistungen zu bekommen. Mit seiner Erfahrung, seiner unglaublichen Identifikation und seinen Auftritten ist er eine echte Stütze in der Mannschaft."

Scherder hat als Stamm-Innenverteidiger großen Anteil an der erfolgreichen Runde der Preußen. 24 Partien bestritt er, erzielte dabei drei Tore. Insgesamt lief der gebürtige Hörsteler bereits 284-mal für die Adlerträger auf (27 Treffer). Dass es nicht noch mehr Spiele wurden, ist auch auf schwere Knieverletzungen zurückzuführen, die ihn ab Sommer 2015 für rund zwei Jahre außer Gefecht setzten.

"Ich weiß, was ich am Verein habe und der Verein weiß, was er an mir hat. Als feststand, dass Verein weitermachen will, war die Sache klar", sagt der Abwehrmann zu seiner Vertragsunterschrift. "Die letzten Jahre sind die, die mir am meisten Spaß gemacht haben. Natürlich war das Aufstiegsjahr großartig, aber auch diese Saison, insbesondere mit dem Lauf aktuell, macht einfach Freude – so viel, wie noch nie."

Scherder weiter: "Und das ist auch mein Ziel für die nächsten Jahre: So erfolgreich sein wie möglich und dabei so viel Spaß haben wie möglich. Dazu ist die Entwicklung, die man in diesem Verein sehen kann, noch nicht abgeschlossen. Ich will auch weiterhin meinen Teil dazu beitragen, dass sie weitergeht und wir gemeinsam das Maximum rausholen."