RWE: So will Rot-Weiss Essen beim SC Verl gewinnen

Nach zuletzt weniger guten Ergebnissen wollen sowohl der SC Verl als auch Rot-Weiss Essen wieder in die Spur kommen. So gehen beide Teams die Partie an.

Am Sonntag (16:30 Uhr) trifft der SC Verl auf Rot-Weiss Essen. Es ist eine Partie zwischen zwei Teams, die zuletzt etwas vom Weg abgekommen sind.

RWE hat im Jahr 2024 nur drei von neun Spielen gewonnen. Der SC Verl konnte nur eine der letzten elf Begegnungen für sich entscheiden. Daher erinnern sich die Verler sicher lieber an das Hinspiel, das sie mit 5:0 in Essen gewinnen konnten.

RWE würde das gerne korrigieren. Dazu muss die Mannschaft wieder stabiler stehen. Im Gegensatz zum 1:3 vor einer Woche gegen Unterhaching nimmt RWE-Trainer Christoph Dabrowski drei Änderungen vor.

Für den gesperrten Ron Berlinski stürmt Moussa Doumbouya von Beginn an. Zudem kehrt nach seiner Auszeit aufgrund von einer Verletzung und einer Grippe Kapitän Vinko Sapina in die erste Elf, nachdem er unter der Woche bereits mehr als 60 Minuten im Niederrheinpokal gegen den KFC Uerdingen durchgehalten hat. Er spielt für Thomas Eisfeld. In der Abwehr rückt Felix Götze wieder in die Viererkette, er spielt für Mustafa Kourouma.

Das sagen die Verantwortlichen vor dem Spiel

RWE-Coach Christoph Dabrowski: "Verl ist eine aktive Mannschaft, sie will den Gegner immer locken. Sie sind richtig unbequem. Ich will sie nicht stark reden, aber ich weiß, dass sie in den letzten elf Spielen auch oft nah dran waren. Sie waren von Siegen nicht weit entfernt. Die Ergebnisse täuschen ein bisschen, wir müssen den Gegner sehr ernst nehmen."

Verls Sportvorstand Raimund Bertels: "Das sind die Highlightspiele einer Saison. Auf diese Begegnungen freut man sich besonders. Es ist schon stark, was Essen auf die Beine gestellt hat. Auch das Festhalten an Christoph Dabrowski hat sich als goldrichtig erwiesen. Dafür haben die Essener Verantwortlichen auch meinen Respekt. Ich erwarte ein enges Duell. Wir wollen endlich gewinnen und RWE wird versuchen, mit einem Dreier noch einmal oben heranzukommen."

Berlinski, Kourouma, Müsel

So spielen der SC Verl und Rot-Weiss Essen

SC Verl: Unbehaun - Gruber, Paetow, Baack - Nadj, Benger, Sessa Stöcker - Lokotsch, Wolfram, Otto

RWE: Golz - Wiegel, Rios Alonso, Götze, Brumme - Sapina, Müsel - Young, Harenbrock, Obuz - Doumbouya

Schiedsrichter: Florian Lechner