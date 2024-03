SC Verl gegen Rot-Weiss Essen: Am Sonntag (10. März, 16.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) steht dieses NRW-Duell auf dem Drittliga-Programm.

SC Verl gegen Rot-Weiss Essen: Ein Duell, das es jahrelang in der Regionalliga West gab und seit zwei Jahren stehen sich die Mannschaften in der 3. Liga gegenüber. Eigentlich ein Duell von Freunden.

RevierSport hat wenige Stunden vor dem Anpfiff noch mit Verls Sportvorstand Raimund Bertels, der nie einen Hehl aus seiner Sympathie zu Rot-Weiss Essen machte, gesprochen.

Raimund Bertels über...

... nur einen Verler Sieg aus den letzten elf Begegnungen: "Warum das so ist, ist eine gute Frage. Die stellen wir uns auch täglich und wollen die Situation natürlich verbessern. Wir spielen den Fußball, den wir auch in unserer erfolgreichen Phase gespielt haben. Der Unterschied ist nur, dass wir zu viele Einschussmöglichkeiten für ein Tor benötigen und hinten aktuell zu anfällig sind."

... die Tabellensituation: "Wir schauen nur nach unten! Wir haben 37 Punkte und wissen, dass wir noch einige Zähler benötigen. Wir zerren noch von unserem Winterspeck. Aber wir beobachten die Situation sehr genau. Wir brauchen schon einen Sieg gegen Essen oder Ingolstadt."

Als ich das alles auf der RevierSport-Seite gelesen habe, konnte ich die Nachrichtenlage kaum glauben. Erst das Uhlig-, dann das Peljhan-Aus und kurze Zeit später der feststehende Nachfolger. Das alles hat mich sehr überrascht. Aber ich weiß ja auch, dass die RevierSport-Reporter sehr gut informiert sind. Raimund Bertels

... den Verlust von Oliver Batista-Meier und Mael Corboz: "OBM war natürlich überragend. Er war in 20 Spielen an 20 Toren beteiligt. Diese Quote sagt ja schon alles über seine Wichtigkeit aus. Es war aber klar, dass Dresden ihn zurückbeordern wird. Sie wollten einen Konkurrenten schwächen. Ich hätte das wahrscheinlich auch so gemacht. Und in Mael Corboz haben wir unser Herz im Winter verloren. Er war das Herz sowohl auf als auch neben dem Platz. Natürlich haben auch diese beiden Personalien etwas damit zu tun, dass es momentan nicht gut läuft."

... das Spiel gegen Rot-Weiss Essen: "Das sind die Highlightspiele einer Saison. Auf diese Begegnungen freut man sich besonders. Es ist schon stark, was Essen auf die Beine gestellt hat. Auch das Festhalten an Christoph Dabrowski hat sich als goldrichtig erwiesen. Dafür haben die Essener Verantwortlichen auch meinen Respekt. Ich erwarte ein enges Duell. Wir wollen endlich gewinnen und RWE wird versuchen mit einem Dreier noch einmal oben heranzukommen.

... eine mögliche Essener Heimspiel-Atmosphäre: "Wir wissen doch, wie unfassbar die RWE-Fans sind. Sie können Fluch und Segen sein. Aber in dieser Saison sind sie ein absoluter Segen. Sie waren mit Sicherheit für einige Punkte gut. Ich telefoniere ja ab und zu mit Vinko Sapina und er schwärmt immer wieder vom Essener Publikum."

... das Aus von Marcus Uhlig: "Als ich das alles auf der RevierSport-Seite gelesen habe, konnte ich die Nachrichtenlage kaum glauben. Erst das Uhlig-, dann das Peljhan-Aus und kurze Zeit später der feststehende Nachfolger. Das alles hat mich sehr überrascht. Aber ich weiß ja auch, dass die RevierSport-Reporter sehr gut informiert sind. Vielleicht kann ich mal am Sonntag mit Marcus ein wenig schnacken und er erzählt mir einiges. Auf jeden Fall pflege ich seit Jahren ein gutes Verhältnis zu Marcus und RWE. Er hat in Essen viel auf die Beine gestellt. Er kann mit Sicherheit erhobenen Hauptes gehen."