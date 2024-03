Rot-Weiss Essen gegen die Spielvereinigung Unterhaching: ab 16.30 Uhr geht es im Stadion an der Hafenstraße um wertvolle Drittliga-Punkte. Wir haben die Aufstellungen.

0:4 in Unterhaching und 0:5 gegen Verl: Diese beiden Spiele gehörten für Rot-Weiss Essen in der Hinrunde in die Schublade "Tage zum Vergessen". Jetzt steht die Revanche gegen Haching an und in einer Woche in Verl.

Vor dem Spiel gegen die Bayern war klar, dass RWE-Trainer Christoph Dabrowski auf Felix Götze verzichten muss. Ansonsten kann er auf seine besten Leute zurückgreifen.

Derweil muss Dabrowskis Gegenüber, Marc Unterberger, auf einige wichtige Spieler verzichten.

Die Aufstellungen im Überblick

Rot-Weiss Essen: Golz - Wiegel, Rios Alonso, Kourouma, Brumme - Eisfeld, Müsel - Harenbrock - Obuz, Young - Berlinski

Bank: Wienand, Vonic, Voelcke, Manu, Rother, Kaiser, Sapina, Doumbouya, Rüth

Es fehlen: Celebi (Schulterverletzung), Götze (Kopfverletzung), Plechaty (Innenbandriss im Knie), Voufack (Syndesmoseverletzung)

SpVgg Unterhaching: Vollath - Schwabl, Schifferl, Stiefler, Ortel - Waidner, Skarlatidis - Keller, S. Maier - Hobsch, Krattenmacher

Bank: Scherger, Zentrich, Stark, Westermeier, Welzmüller, Bauer, Schmid, Adu

Es fehlen: Fetsch, Lamby (beide 5. Gelbe Karte), Mashigo (Jochbeinbruch), Obermeier (Aufbautraining), Zimmermann (muskuläre Probleme)

Schiedsrichter: Timon Schulz

Das sagten die Trainer vor dem Spiel

Christoph Dabrowski (Rot-Weiss Essen): "Die letzten drei Spiele konnte man unter dem Motto Topspiel-Wochen ansiedeln. Jetzt kommen zwei Spiele, wo man vielleicht die 'Rache-Wochen' drüberschreiben kann. Ich hoffe, dass bei dem einen oder anderen Spieler im Hinterkopf ist, was da passiert ist und der Ansporn groß ist, um es jetzt besser zu machen. Wir wollen an der Hafenstraße auch selbstbewusst auftreten, mit dem Ziel, als Sieger vom Platz zu gehen."

Marc Unterberger (SpVgg Unterhaching): "Hafenstraße, wenn man das Wort hört, kommen Emotionen hoch. Essen ist sehr heimstark, sie spielen einen gepflegten Fußball und werden von ihren Zuschauern getragen. Sie wollen noch einmal oben herankommen und werden dementsprechend heiß sein. Für uns wird das eine sehr herausfordernde Aufgabe. Für uns ist das auch ein Highlight-Spiel wie in Bielefeld oder gegen 1860. Wir nehmen diese Herausforderung gerne an.

Wenn wir in Essen so wie gegen Dortmund spielen, wird etwas für uns drin sein. Wir wollen immer etwas mitnehmen - auch bei der heimstärksten Mannschaft der 3. Liga. Ich erwarte eine enge Partie. Beide Mannschaften werden sich nichts schenken, beide Teams haben eine gute Mentalität und es wird spannend zu sehen sein, wer sich am Ende durchsetzt."