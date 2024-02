3. Liga: Nach Millionen-Minus - Erzgebirge Aue senkt Etat um weitere 500.000 Euro

Die 3. Liga und ihre Finanzen. Ein Thema, das jeden Verein beschäftigt. Erzgebirge Aue zeigte sich nun sehr transparent, was die finanziellen Probleme angeht.

Der FC Erzgebirge Aue ist ein gutes Beispiel dafür, wie schwierig es ist, nach einem Abstieg aus der 2. Bundesliga einen Boden zu finden. Die Einnahmen brechen kolossal weg, daher muss der Klub nun weiter sparen.

Unter dem Motto: "Offenheit und Transparenz" sprachen die Auer Vorstände Thomas Schlesinger und Jörg Püschmann auf der vereinseigenen Homepage über die finanziellen Probleme und wie man diesen begegnen will.

Die Saison 2022/23 hatte Aue bereits mit einem Minus von 1,5 Millionen abgeschlossen. Auch die laufende Spielzeit, in der Aue derzeit auf Rang sieben steht, wird mit einem Minus beendet werden. Von rund 400.000 Euro geht man aus.

Schlesinger erklärt mit Blick auf die laufende Saison: "Selbstverständlich hatten wir als Vorstand den Anspruch, den Verlust des Vorjahres in Höhe von über 1,5 Millionen Euro erheblich zu reduzieren, bestenfalls auf ein ausgeglichenes Ergebnis zu kommen. Dies war unter Berücksichtigung der Bestandsverträge aber bereits im Februar 2023 Wunschdenken. Wenn wir es positiv formulieren wollen, dann haben wir den Verlust um mehr als 1 Million Euro verringert. Allerdings liegen wir immer noch bei einem prognostizierten Fehlbetrag von etwa 400.000 Euro."

Die Folge: Das Auer Eigenkapital ist nahezu aufgebraucht, "wir haben also keinerlei bilanzielle Reserven mehr", sagt Schlesinger.

Wir als Vorstand und als Geschäftsführung müssen uns daran messen lassen, wie wir diese permanente Aufgabe der Stabilisierung des Vereins angehen, die Probleme meistern und gleichzeitig den Verein weiterentwickeln Thomas Schlesinger

Daher muss weiter der Rotstift angesetzt werden. Der Klub plant, die Kosten für die Profis und das Nachwuchsleistungszentrum in Summe um weitere 500.000 Euro zu senken. Wobei das nach aktuellem Stand weiter nicht reichen wird für eine schwarze Null.

Schlesinger: "Wir werden nochmals Verträge mit Dienstleistern prüfen müssen, denn selbst in der nächsten Saison ist bei realistischer Einnahmeplanung derzeit ein erneuter Fehlbetrag in der Größenordnung um 400.000 Euro die heutige Prognose. So offen und transparent müssen wir das unseren Mitgliedern und Fans mitteilen."

Jetzt gilt es für den Vorstand, Lösungen zu präsentieren, wie die Spirale ein Ende finden kann. Schlesinger weiß das: "Wir als Vorstand und als Geschäftsführung müssen uns daran messen lassen, wie wir diese permanente Aufgabe der Stabilisierung des Vereins angehen, die Probleme meistern und gleichzeitig den Verein weiterentwickeln. Mit dem erklärten Ziel, die Prognose perspektivisch möglichst in ein ausgeglichenes Jahresergebnis verwandeln zu können."