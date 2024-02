Ab 14 Uhr (RevierSport-Liveticker) erwartet Rot-Weiss Essen den SSV Ulm 1846 zum Spitzenspiel in der 3. Liga. Wir haben die Aufstellungen.

Vierter gegen Dritter: Rot-Weiss Essen gegen SSV Ulm 1846 (17. Februar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker): Auf dieses Spiel freuen sich viele Fans der 3. Liga.

Mehr als 17.000 Zuschauer werden im Stadion an der Hafenstraße - Fassungsvermögen: 19.100 - erwartet, um das Duell um den begehrten Aufstiegsrelegationsrang drei zu verfolgen.

RWE muss in diesem wichtigen Spiel mit Lucas Brumme und Kapitän Vinko Sapina auf zwei wichtige Stützen verzichten. So sehen die Aufstellungen aus:

Rot-Weiss Essen: Golz - Wiegel, Rios Alonso, Götze, Voufack - Müsel - Obuz, Eisfeld, Harenbrock, Young - Vonic

Bank: Wienand, Voelcke, Manu, Rother, Kaiser, Kourouma, Doumbouya, Etri, Rüth

SSV Ulm: Ortag - Strompf, Reichert, Gaal - Rösch, Ph. Maier, Brandt, Allgeier - Scienza, Higl, Chessa

Bank: Otto, Geyer, Yarbrough, Ahrend, Kudala, An. Ludwig, Jann, Kastanaras, Röser.

Schiedsrichter: Frank Willenborg

Das sagten die Trainer vor dem Spiel

Christoph Dabrowski, Rot-Weiss Essen: "Die Vorfreude ist sehr groß. Ich verspüre eine riesige Freude. Wir sollten den Moment und so ein Spiel dann auch genießen. Wir wollen zeigen, dass wir an der Hafenstraße dazu in der Lage sind, das Stadion zum Kochen zu bringen, die Leute mitzunehmen und auch erfolgreich zu spielen.

Es fehlen: Berlinski (5. Gelbe Karte), Brumme (grippaler Infekt), Celebi (Schulterverletzung), Plechaty (Innenbandriss im Knie), Sapina (grippaler Infekt) Sperren drohen: Rios Alonso (4 Gelbe Karten), Voufack (4 Gelbe Karten)

Die Tabelle lügt nicht. Die Ulmer spielen eine super Saison. Das ist eine sehr intensive, laufstarke Mannschaft, die über ein sehr gutes Kollektiv verfügt und ein super Umschaltspiel hat. Wir respektieren den Gegner maximal, aber wir sind zuhause an der Hafenstraße und wollen zeigen, dass wir richtig Qualität haben. Jeder freut sich auf dieses Spiel. Wir sind stark an der Hafenstraße und wollen selbstbewusst in dieses Spiel gehen, mit dem klaren Ziel, es auch zu gewinnen."

Thomas Wörle, SSV Um 1846: "Essen gehört mit dem Ball zu einer der stärksten Mannschaften der Liga. Sie sind variantenreich mit Ball, sie sind gut in Form und die beste Heimelf, die die letzten vier Spiele zu Hause gewonnen hat. Sie können daheim eine Wucht entwickeln. Das ist für uns derzeit die maximale Herausforderung, auf die wir uns sehr freuen. Das ist der Reiz. Das wird ein Highlight, bei dem wir uns freuen, dass wir als Aufsteiger dabei sein dürfen. Als Sportler wollen wir uns mit den besten Teams messen, da gehört RWE für mich dazu. Sie sind individuell gut besetzt.

Es fehlen: keiner keiner Sperren drohen: Ahrend (4 Gelbe Karten), Ph. Maier (9 Gelbe Karten), L. Röser (4 Gelbe Karten)

Glückwünsche zum Klassenerhalt: "Wir haben unsere Marke von 45 Punkten noch nicht erreicht, die wir uns vorgenommen haben. Da nehme ich keine Glückwünsche zum Klassenerhalt entgegen.

Es ist auch spannend, die Atmosphäre im Stadion zu erleben. Das werden wir sicher auch zu spüren bekommen. Das ist eine Atmosphäre, die man als Sportler liebt, was will man mehr als so ein Highlight zu erleben?"