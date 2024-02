Aufsteiger SC Preußen Münster geht mit Rückenwind in das Spiel gegen den SV Sandhausen. Beim Personal gibt es allerdings einige Fragezeichen.

Vier Spiele in Serie ist der SC Preußen Münster in der 3. Liga mittlerweile ungeschlagen. In der Tabelle steht der Aufsteiger auf Platz elf - ein gutes Zwischenergebnis.

Nun kommt am Samstag, 10. Februar, 14 Uhr, der SV Sandhausen ins Preußenstadion. Der Zweitligaabsteiger schielt auf den Relegationsplatz drei, hat drei Zähler Rückstand. "Sandhausen hat sich stabilisiert und will angreifen in Richtung zweite Bundesliga. Sie werden auch hier ihre Punkte sammeln wollen. Wir wollen die Punkte aber hier behalten, die Abstände weiter vergrößern", sagte Preußen-Trainer Sascha Hildmann auf der Spieltags-Pressekonferenz am Freitag.

Ein echtes Brett seien die Sandhäuser. Eines, das die Preußen wohl auch mit verändertem Personal bohren müssen. "Wir haben ein paar dicke Fragezeichen beim Personal. Mrowca war krank, hat nur Teile des Trainings absolviert. Koulis ist umgeknickt, hat einen dicken Fuß. Böckle fällt sicher aus, bei Grodowski ist es auch noch ein Fragezeichen."

Joel Grodowski ist mit neun Saisontoren zweitbester Schütze der Preußen. Dennoch gab sich Hildmann optimistisch, dass seine Mannschaft auch gegen den SVS bestehen kann. "Wir haben aber einen guten, breiten Kader und werden diese Ausfälle kompensieren. Wir müssen aber die letzte Einheit noch abwarten, um zu wissen, wer zur Verfügung steht."

Preußen Münster will an jüngste Heimspiele anknüpfen

Wen auch immer er ins Rennen schickt, das Team soll an die vergangenen Heimspiele anknüpfen. Da gab es 2:1-Siege gegen Arminia Bielefeld und Rot-Weiss Essen. "Es läuft aktuell super. Die acht Punkte aus den ersten vier Spielen sind sehr gut. Wir wollen weiter punkten, wissen aber auch um die Schwere der Aufgabe. Du musst jedes Spiel mit einem eigenen Plan versehen und bereit sein, dich zu opfern."

In Sachen Klassenerhalt sieht es nach dem starken Re-Start gut aus. Der erste Abstiegsplatz 17 ist aktuell neun Punkte entfernt. Zudem muss der dort weilende SV Waldhof Mannheim parallel gegen den Tabellendritten SSV Ulm 1846 Fußball antreten.

Das Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und der SpVgg Unterhaching, welches am Sonntag, 11. Februar, 19:30 Uhr, hätte stattfinden sollen, musste dagegen wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt werden.