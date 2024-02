Drittligist Rot-Weiss Essen reist am Wochenende erneut nach Bayern. Dann steht die Auswärtspartie beim SSV Jahn Regensburg auf dem Programm.

Zum vierten Mal in Serie mussten die Spieler und Fans von Rot-Weiss Essen die Heimreise nach einem Auswärtsspiel mit leeren Händen antreten: Am Dienstagabend kassierte RWE bei defensiv kompakten, aber harmlosen Münchner "Löwen" eine 0:2-Niederlage. Wieder einmal leitete der Gast die Niederlage durch zwei eigene individuelle Fehler maßgeblich mit ein.

"Was Dienstag passiert ist, nehme ich gerne auf meine Kappe. Ich ermutige die Jungs den Fußball genau so zu spielen. Dazu sind sie total in der Lage. Ich werde nicht mit dem Finger auf den Einzelnen zeigen und ihn an einem Fehler festmachen. Die Jungs können das. Wir müssen auswärts noch mehr Überzeugung entwickeln, handlungsschnell reagieren und die richtigen Entscheidungen treffen. Wir stehen auf dem fünften Tabellenplatz, haben 39 Punkte und sind in der Lage, fantastischen Fußball zu spielen. Da bin und bleibe ich Überzeugungstäter. Das ist ein Entwicklungsprozess", resümierte Essens Cheftrainer Christoph Dabrowski zwei Tage nach dem 1860-Spiel.

Bereits am Samstag (10. Februar, 14 Uhr) gastiert die Dabrowski-Elf beim souveränen Spitzenreiter SSV Jahn Regensburg und hat die Chance, es wieder besser zu machen.

Beim vergangenen Gastspiel an der Grünwalder Straße musste der ehemalige Bundesliga-Profi nicht nur auf die Langzeitverletzten Ekin Celebi (Schulterverletzung) und Sandro Plechaty (Innenbandriss), sondern auch auf Stammtorwart Jakob Golz (grippaler Infekt), Sascha Voelcke und Kapitän Vinko Sapina (beide Knieprobleme) verzichten.

Voelcke und Sapina werden auch in Regensburg ausfallen. Bei Golz bin ich sehr optimistisch, dass er nach seinem grippalen Infekt wieder einsatzfähig ist. Bei Sapina war auf den Bildern, die wir gemacht haben, nichts schwerwiegendes zu erkennen. Aber Vinko steckt selbst in seinem eigenen Körper drin und hat aktuell noch etwas Probleme, die ihn daran hindern, mit 100 Prozent in ein Spiel reinzugehen. Christoph Dabrowski.

Auf der Pressekonferenz vor der Regensburg-Partie gab Dabrowski ein Update zum körperlichen Zustand der drei Akteure: "Voelcke und Sapina werden auch in Regensburg ausfallen. Bei Golz bin ich sehr optimistisch, dass er nach seinem grippalen Infekt wieder einsatzfähig ist. Bei Sapina war auf den Bildern, die wir gemacht haben, nichts schwerwiegendes zu erkennen. Aber Vinko steckt selbst in seinem eigenen Körper drin und hat aktuell noch etwas Probleme, die ihn daran hindern, mit 100 Prozent in ein Spiel reinzugehen. Wir hoffen, dass es von Tag zu Tag besser wird und müssen schauen, dass wir ihn ab nächster Woche wieder auf den Platz bekommen."