Nach über einem halben Jahr Vereinslosigkeit ist Okan Aydin in Österreich untergekommen. Er soll einen abgewanderten Spielmacher ersetzen.

Okan Aydin dürfte in Deutschland noch dem ein oder anderen Fußballfan ein Begriff sein. Nun hat der 29 Jahre alte Deutsch-Türke einen neuen Klub gefunden - und zwar in Österreich. Den offensiven Mittelfeldspieler zieht es zu Zweitliga-Aufsteiger Schwarz-Weiß Bregenz.

Die Bregenzer reagieren damit wiederum auf den Abgang von Murat Satin, der sich Erstligist Sturm Graz angeschlossen hat. Satin war in der laufenden Saison absolut gesetzt, erzielte in 15 Spielen zwei Tore und gab zwei Vorlagen. Dazu kommt ein Einsatz im ÖFB-Cup.

Aydin war zuletzt ein halbes Jahr lang vereinslos. Im Sommer war sein Vertrag beim ungarischen Erstligisten Debreceni VSC ausgelaufen. Dort lief es ohnehin nicht sonderlich rund. In der vergangenen Saison verzeichnete Aydin nur einen Einsatz.

Das soll sich nun in Bregenz ändern. Schwarz-Weiß spielt als Aufsteiger eine bemerkenswerte Runde, ist aktuell Dritter. Aufstiegsplatz eins ist allerdings zehn Punkte entfernt. Den belegt mit 37 Zählern der Grazer AK. Zumindest eine sorgenfreie Saison dürfte Bregenz aber gewiss sein.

Aydin kennt die Regionalliga West und die 3. Liga

Für Aydin ist es die zwölfte Station im Herrenbereich. Ausgebildet wurde der 29-Jährige bei Bayer 04 Leverkusen. In der U17- und U19-Bundesliga-West war er von 2009 bis 2012 gesetzt, spielte danach für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West. Neben insgesamt 28 Einsätzen (fünf Tore, eine Vorlage) debütierte er in der Saison 2012/13 auch in der Bundesliga und in der Europa League.

Nach einem Abstecher zu Eskisehirspor in die Türkei kam er zur Saison 2014/15 dann bei dem damaligen Drittligisten Rot-Weiß Erfurt unter. Von dort ging es für die Saison 2017/18 weiter zum Chemnitzer FC, wo er ebenfalls in der 3. Liga spielte. Insgesamt kommt Aydin auf 117 Drittligaspiele, wobei er zwölfmal traf und 18 Vorlagen lieferte.

Darauf folgten Stationen bei Viktoria Berlin, Austria Klagenfurt, Jiangxi Lushan (China), Wacker Innsbruck, dem TSV Hartberg, Debreceni VSC (Ungarn) und nun eben in Bregenz.