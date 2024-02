Der SV Waldhof Mannheim hat noch einmal nachgelegt und einen neuen Torwart verpflichtet. Das gab der Verein am Samstag (3. Februar) bekannt.

Der SV Waldhof Mannheim ist ein letztes Mal auf dem Transfermarkt tätig geworden.

Nach den Verpflichtungen von Terrence Boyd (1. FC Kaiserslautern), Kevin Goden (1. FC Düren), Martin Kobylanski (VSG Altglienicke) und Lukas Klünter (zuletzt ohne Klub) präsentierte der abstiegsbedrohte Drittligist den 25-jährigen Torhüter Omer Hanin als fünften Neuzugang im Winter. Dieser Transfer dient als Erweiterung des Torwartteams der Mannheimer, nachdem sich Jan-Christoph Bartels im Training verletzt hat und über einen längeren Zeitraum nicht zur Verfügung stehen wird.

Hanin stammt aus Israel und wechselte 2019 zum FSV Mainz 05. In der abgelaufenen Spielzeit ging es für den 1,92 Meter großen Torhüter zum FSV Frankfurt in die Regionalliga. Dort wurde der 25-Jährige zum Stammtorhüter und gewann mit dem FSV den Landespokal.

"Nachdem die Diagnose von Jan-Christoph Bartels am Donnerstagmittag feststand waren wir erstmal sehr besorgt und wünschen ihm an dieser Stelle eine gute Genesung. Gemeinsam mit Torhütertrainer Florian Beck haben wir anschließend alle verfügbaren Optionen geprüft und mit Omer einen Torhüter gefunden, der in der vergangenen Saison gute Leistungen in der Regionalliga gezeigt hat. Er ist in Mainz sehr gut ausgebildet worden, besitzt die notwendige Persönlichkeit und passt dementsprechend genau in die von uns gesuchte Rolle. Danke an das gesamte Team, das bis spät in die Nacht den Transfer realisiert hat. Gestern Abend ist die Spielgenehmigung eingetroffen. Wir sind froh, dass Omer ab sofort bei uns ist", erklärt Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung hier beim SV Waldhof. Mit meiner Erfahrung hoffe ich, dass ich dem Verein und meinen jungen Torhüterkollegen helfen kann. Es wartet eine spannende und hoffentlich sehr erfolgreiche Zeit auf uns als Mannschaft", sagte Hanin zu seiner Verpflichtung.

Am Sonntag (4. Februar, 16.30 Uhr) feiert der neue Waldhof-Trainer Marco Antwerpen sein Debüt: Preußen Münster kommt dann ins Carl-Benz-Stadion.