Am Mittwoch, 31. Januar, stellte der SV Waldhof Mannheim sein neues Trainerteam vor. Nur einen Tag später bekommt dieses zwei neue Spieler.

Marco Antwerpen und sein Assistent Frank Döpper sollen dafür sorgen, dass sich der SV Waldhof Mannheim aus dem Keller der 3. Liga befreit. Die Kurpfälzer beurlaubten am Mittwoch, 31. Januar, Rüdiger Rehm und stellten Antwerpen als neuen Cheftrainer vor.

Und dieser erinnerte sich sofort an einen seiner "Lieblingsspieler". Nämlich Martin Kobylanski. Dieser stand bis dato beim Berliner Nordost-Regionalligisten VSG Altglienicke unter Vertrag und wird nach RevierSport-Informationen in den nächsten Stunden beim SV Waldhof als Neuzugang vorgestellt.

Der 29-jährige offensive Mittelfeldspieler bestritt in seiner Karriere unter keinem anderen Trainer so viele Spiele wie unter Antwerpen. 75 Partien, 29 Tore und 16 Vorlagen: so lautet Kobylanskis Bilanz unter Coach Antwerpen. Beide arbeiteten beim SC Preußen Münster und Eintracht Braunschweig zusammen. Bekanntlich sind aller guten Dinge drei: so treffen sich Kobylanski und Antwerpen in Mannheim wieder.

Kobylanski kommt in seiner Karriere neben acht Einsätzen in der 1. Bundesliga auch auf 47 Begegnungen in der 2. Bundesliga und satte 188 Spiele ((51 Tore, 34 Vorlagen) in der 3. Liga.

Viel Erfahrung bringt auch Lukas Klünter mit. Nach RS-Informationen wird nämlich auch der Rechtsverteidiger noch am 1. Februar 2024 in Mannheim als Neuzugang präsentiert. Der 27-Jährige war seit dem 1. Juli 2023 ohne Klub und stand zuletzt bei Arminia Bielefeld unter Vertrag.

Klünter spielte in seiner Karriere auch schon für Hertha BSC und den 1. FC Köln. Insgesamt kommt er auf 77 Einsätze in der 1. Bundesliga, 23 Spiele in der 2. Bundesliga und 53 Partien in der Regionalliga.

Die Mannheimer, die aktuell einen Punkt vor dem rettenden Ufer entfernt sind, treffen zum Antwerpen-Debüt am Sonntag (4. Januar, 16.30 Uhr) auf dessen Ex-Klub Preußen Münster. Auch für Kobylanski wird das ein besonderes Spiel - schließlich geht es auch für ihn gegen den ehemaligen Arbeitgeber für den er 93 Pflichtspiele (28 Treffer, 15 Assists) bestritt.