Gute Nachrichten für Rot-Weiss Essen: Der Vertrag von Lucas Brumme hat sich bis zum 30. Juni 2025 per Option verlängert.

Die 1:2-Niederlage gegen Preußen Münster gibt den Fans von Rot-Weiss Essen im Nachhinein wenigstens noch einen kleinen Grund zur Freude.

Denn durch den 22. Einsatz in der laufenden Drittliga-Saison hat sich der Vertrag von Lucas Brumme um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2025 verlängert. Das gaben die Essener am Dienstag bekannt.

Der 24-jährige Brumme blieb kurz vor dem Seitenwechsel im Westschlager in Münster in der Preußen-Hälfte liegen und musste von den RWE-Physios behandelt werden. Er zog sich im Zweikampf mit Jano ter Horst eine Sprunggelenks-Prellung zu und musste in der Halbzeit ausgewechselt werden. Sascha Voelcke kam für ihn herein. Am Montag gab es die Entwarnung: Der Linksverteidiger wird voraussichtlich noch in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Am Dienstag folgte dann die Vertragsverlängerung. Guter Wochenbeginn für RWE und Brumme.

Stichwort Verträge: Zum 30. Juni 2024 laufen gleich 15 Arbeitspapiere, inklusive von Leihspieler Marvin Obuz und U19-Talent Ahmed Etri, an der Hafenstraße aus. Und, nicht zu vergessen: Auch mit Cheftrainer Christoph Dabrowski wird noch über einen neuen Vertrag gesprochen.





Hier ein Überblick der Vertragssituationen im Essener Kader

Tor

Jakob Golz - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ole Springer - Vertrag bis 30. Juni 2025

Felix Wienand - Vertrag bis 30. Juni 2024

Abwehr

Felix Götze - Vertrag bis 30. Juni 2024

Fabian Rüth - Vertrag bis 30. Juni 2024

Ahmed Etri - Vertrag bis 30. Juni 2024

Sascha Voelcke - Vertrag bis 30. Juni 2024

Sandro Plechaty - Vertrag bis 30. Juni 2024

José-Enrique Ríos Alonso - Vertrag bis 30. Juni 2024, verlängert sich jedoch, wie bei Lucas Brumme, bei einer bestimmten Anzahl an Einsätzen

Lucas Brumme - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mustafa Kourouma - Vertrag bis 30. Juni 2025

Aaron Manu - Vertrag bis 30. Juni 2025

Ekin Celebi - Vertrag bis 30. Juni 2025

Eric Voufack - Vertrag bis 30. Juni 2025

Andreas Wiegel - Vertrag bis 30. Juni 2025

Mittelfeld

Cedric Harenbrock - Vertrag bis 30. Juni 2024

Torben Müsel - Vertrag bis 30. Juni 2024

Isaiah Young - Vertrag bis 30. Juni 2024

Thomas Eisfeld - Vertrag bis 30. Juni 2024

Björn Rother - Vertrag bis 30. Juni 2024

Nils Kaiser - Vertrag bis 30. Juni 2024

Marvin Obuz - Vertrag bis 30. Juni 2024, ausgeliehen vom 1. FC Köln

Vinko Sapina - Vertrag bis 30. Juni 2025

Angriff

Ron Berlinski - Vertrag bis 30. Juni 2024

Moussa Doumbouya - Vertrag bis 30. Juni 2025

Leonardo Vonic - Vertrag bis 30. Juni 2026