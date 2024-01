Regensburgs Geschäftsführer Achim Beierlorzer verleiht ein Jahn-Talent in die Regionalliga.

SG Dynamo Dresden 19:30 Borussia Dortmund II 18+ | Erlaubt (Whitelist) | Suchtrisiko | buwei.de

Der SSV Jahn Regensburg, Tabellenführer in der 3. Liga, hat einen Angreifer an einen Spitzenreiter in der Regionalliga ausgeliehen.

Angreifer Noel Eichinger wird den SSV Jahn Regensburg auf Leihbasis bis Saisonende verlassen. Beim Nordost-Regionalligisten Greifswalder FC soll der 22-Jährige wichtige Spielpraxis sammeln. Der GFC ist Tabellenführer der Nordost-Staffel. "Mit der gegenwärtigen Kadersituation war es für Noel zuletzt nicht immer möglich, auf ausreichend Spielzeit zu kommen. Gemeinsam mit ihm haben wir nun eine gewinnbringende Lösung für alle Seiten gefunden", erklärt Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn und fügt hinzu: "Beim Tabellenführer der Regionalliga Nordost kann er wichtige Erfahrungen sammeln und sich optimal weiterentwickeln." Eichinger ist seit Sommer 2023 Teil der Jahnelf. Zuvor lief er für den FSV Zwickau auf. Beim SSV Jahn kam er in dieser Drittliga-Saison zu drei Kurzeinsätzen und bereitete dabei einen Treffer vor. Beim Greifswalder FC möchte Noel Eichinger seiner Entwicklung neuen Schwung verleihen: "Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, weil ich mich hier beim SSV Jahn und im Team sehr wohlfühle. Es ist mir aber natürlich auch wichtig, auf regelmäßige Einsätze zu kommen und der Mannschaft mit Toren und Vorlagen weiterzuhelfen. Das erhoffe ich mir von der Leihe in die Regionalliga", sagt Eichinger und ergänzt: "Beim Greifswalder FC sehe ich die Chance, mich weiterzuentwickeln und zu helfen, dort die gesteckten Ziele zu erreichen." Vor seinem Wechsel nach Regensburg war Eichinger in Zwickau aktiv und spielte zusammen mit Greifswald-Linksverteidiger Can Coskun. "Ich habe mich bei ihm direkt nach dem GFC erkundigt und nur mehr als Positives gehört", verrät Eichinger. So wird er nun statt um den Aufstieg in die 2. Bundesliga mit Regensburg um den Etagensprung von der Regionalliga in die 3. Liga mit dem Greifswalder FC kämpfen. Der Aufsteiger liegt nach 17 Spielen fünf Punkte vor dem BFC Dynamo und sechs Zähler vor dem SV Babelsberg. Beide Verfolger haben jedoch je ein Spiel weniger als Greifswald absolviert.

Zur Startseite