Wenn Rot-Weiss Essen am Sonntag (28. Januar, 13.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) in Münster um Drittliga-Punkte kämpfen wird, dann wird auch Cedric Harenbrock in der Startelf stehen.

137 Spiele, 27 Tore, 25 Vorlagen: Das ist der Arbeitsnachweis des dienstältesten Profis im aktuellen Kader von Rot-Weiss Essen. Doch dieser Spieler ist für den aktuellen RWE-Trainer Christoph Dabrowski weitaus mehr wert als es nur die Zahlen belegen.

Die Rede ist von Cedric Harenbrock. Der offensive Mittelfeldspieler kam einst aus der U19 von Bayer Leverkusen nach Essen und ließ sich auch durch zwei Kreuzbandverletzungen nicht unterkriegen. Der Blondschopf kämpfte sich immer wieder zurück und stieg mit RWE in die 3. Liga auf. Und auch hier, viele Experten aber auch Fans dürfte diese Tatsache überraschen, ist der 25-jährige absoluter Stammspieler.

Dabei ist Harenbrock, der allen voran bei den weiblichen Fans der Rot-Weissen äußerst beliebt ist, ein auf den ersten Blick unauffälliger Spieler. In den Sozialen Medien werden seine Leistungen von einem Teil der RWE-Fans oft kritisch gesehen. So auch in den ersten Spielen im Jahr 2024. Die Frage -"wo war eigentlich Harenbrock?" - wurde nach der 1:2-Niederlage in Aue, aber auch nach dem 3:1-Sieg gegen Viktoria Köln nicht selten gestellt.

Die Antwort lieferte nun Dabrowski vor dem Spiel in Münster. Der 45-jährige Fußballlehrer unterstrich noch einmal Harenbrocks wichtige Rolle in seiner Spiel-Philosophie.

"Cedric ist ein Raumdeuter, der sich zwischen den Linien super in den Räumen bewegt, er zieht auch Räume frei. Viele Angriffe, die vor einem Tor eingeläutet werden, laufen über ihn. Er ist dann vielleicht nicht in der entscheidenden Szene zu sehen, aber vor dieser Szene ist er der Mann. Und, was man nicht vergessen darf: er macht auch Tore und legt Treffer vor. Er ist ein wichtiger Faktor, in der Rolle, die er bei uns spielt", lobt Dabrowski.

Harenbrock war in der laufenden Saison schon an sechs Buden (vier Tore, zwei Vorlagen) beteiligt. Er stand in allen bisherigen 21 Drittliga-Begegnungen auf dem Rasen - 16 Mal davon von Beginn an. Auch diese Zahlen belegen noch einmal seine große Bedeutung für das Team - und den Erfolg von Rot-Weiss Essen.

Am Rande: Harenbrocks Vertrag läuft zum 30. Juni 2024 aus. Die erwähnten Zahlen und das Lobeslied von Dabrowski dürften alles Argumente sein, dass der beliebte Harenbrock auch ab dem 1. Juli 2024 weiter für Rot-Weiss Essen spielen wird. RWE muss nur aufpassen, dass nicht ein Konkurrent den "Raumdeuter Harenbrock" längst ins einen Notizbüchern stehen hat.