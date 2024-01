3. Liga: Preußen Münster mit Remis, BVB II gelingt Coup, SVS wieder vor RWE

Der 22. Spieltag in der 3. Liga ist komplett. Borussia Dortmunds U23 besiegt einen Aufstiegskandidaten, Preußen Münster holt ein 1:1 in Ingolstadt.

Auch im zweiten Spiel des Jahres ist Preußen Münster unbesiegt geblieben. Drei Tage nach dem Derbysieg gegen Arminia Bielefeld holten die Adlerträger einen Punkt beim FC Ingolstadt. Mit 1:1 endete die Partie am Mittwochabend, beide Treffer fielen bereits in der Anfangsphase.

Zunächst besorgte Joel Grodowski die Führung (4.). Nach zwölf Minuten erzielte Pascal Testroet den Ausgleich. Münster belegt nun den zwölften Tabellenplatz. Der FCI verliert den Relegationsrang vorerst aus den Augen und hat als Sechster sechs Punkte Rückstand.





Derweil setzte die U23 von Borussia Dortmund ihre Ungeschlagen-Serie fort. Und das gegen den SSV Jahn Regensburg, der mit einem Punktgewinn an die Tabellenspitze zurückgekehrt wäre. Doch der BVB siegte mit 1:0, Ole Pohlmann erzielte den goldenen Treffer in der zweiten Halbzeit (67.). Dank des Coups blieben die Dortmunder zum fünften Mal in Serie unbesiegt. Sie klettern auf den achten Platz, während Regensburg punktgleich mit Spitzenreiter Dynamo Dresden auf dem zweiten Rang steht.

Der SSV Ulm 1846, aktuell auf dem Aufstiegsrelegationsplatz, baute seinen Vorsprung auf die Verfolger SV Sandhausen und Rot-Weiss Essen wieder auf drei Punkte aus. Mit 2:0 gewann der Aufsteiger bei Arminia Bielefeld. Tom Gaal (10.) und Moritz Hannemann (90.+4) sorgten mit ihren Toren dafür, dass die Ulmer mit der Maximalausbeute ins neue Jahr starten.

In Bielefeld dürfte nach der Heimpleite hingegen Krisenstimmung aufkommen. Es war bereits die dritte Niederlage am Stück, wodurch die Arminia nur vier Punkte über den Abstiegsrängen steht.

Mit einem 1:0-Erfolg über Erzgebirge Aue verdrängte der SV Sandhausen Rot-Weiss Essen wieder von Rang vier, den RWE mit dem 3:1 gegen Viktoria Köln am Dienstag vorübergehend eingenommen hatte. Alexander Mühling erzielte den siegbringenden Treffer per Elfmeter (31.).

Weiter dem Abstieg entgegen trudelt die U23 des SC Freiburg. Der Rückstand des Tabellenschlusslichts aufs rettende Ufer beträgt inzwischen 14 Punkte. Am Mittwoch unterlag der SFC bei der SpVgg Unterhaching mit 0:1. Mathias Fetsch war für den Aufsteiger per Kopf erfolgreich (16.).