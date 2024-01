Neben den Partien von Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg rollte der Ball am Dienstagabend auch in drei anderen Drittliga-Stadien. Ein Überblick:

Englische Woche in der 3. Liga. Während der MSV Duisburg zuhause gegen den Halleschen FC gefordert war und Rot-Weiss Essen die Viktoria aus Köln empfing, ging es auch in drei weiteren Spielen zur Sache. Dynamo Dresden überzeugte in Mannheim, Verl und Saarbrücken lieferten sich einen Abnutzungskampf und VfB Lübeck gegen 1860 München bot spätes Drama.

In Mannheim feierte Kevin Goden sein Debüt für den Waldhof. Gegen Dynamo Dresden durfte der Angreifer an der Seite von Terrence Boyd ran und hielt mit seinem abstiegsbedrohten Klub lange gut gegen den Aufstiegsaspiranten mit.

Immer wieder setzte Mannheim Nadelstiche, ohne dabei wirklich gefährlich zu werden. Kurz vor der Pause wurden die Dresdner dann jedoch zwingender. Erst scheiterte Luca Herrmann per Kopf an Waldhof-Keeper Lucien Hawryluk (43.), doch noch vor der Pause gelang der SGD die Führung. Nach einer Ecke sprang Bentley Baxter Bahn der Ball an den Oberschenkel und von dort ins eigene Tor (45.). Hawryluk war zwar noch zur Stelle, kratzte den Ball aber erst knapp hinter der Linie raus.

Die Mannheimer blieben in Spiel und näherten sich in Person von Boyd sogar dem Ausgleich an (53.), mussten wenig später aber den nächsten Nackenschlag einstecken. Der eingewechselte Lucas Cueto brachte den Dresdnern mit einem Schlenzer das 2:0 (61.).

Es war die Entscheidung an einem weiteren bitteren Tag für die Mannheimer, die anschließend nicht mehr herankamen. Während Dynamo sich über Nacht die Spitze sichert, fehlen dem Waldhof bereits vier Zähler zum rettenden Ufer.

Boland rettet Lübeck einen Punkt und verletzt sich dabei

1860 München startete mit einem furiosen 4:1-Sieg über den MSV Duisburg in das neue Jahr und reiste am Dienstag nach Lübeck, um an den Heimsieg anzuknüpfen. Auch die Lübecker hatten ihren Jahresauftakt gewonnen (2:1 gegen Mannheim) - doch von Offensive war an der Lohmühle zunächst wenig zu sehen. Beide Teams konzentrierten sich im ersten Durchgang darauf, die Null zu halten und taten dies mit Erfolg.

Auch die zweite Halbzeit bot zunächst wenig, in der Schlussphase nahm das Spiel dann jedoch Fahrt auf. Mansour Ouro-Tagba köpfte die Löwen nach einer Flanke von Manfred Starke in Führung (79.). Spät im Spiel war es jedoch Mirko Boland, der dem Aufsteiger ebenfalls per Kopf das 1:1 bescherte (88.). Bei der Aktion rauschte der Lübecker mit dem Kopf in den Pfosten und musste vom Platz, seine Teamkollegen sicherten den Punkt.

Verl kann die Überzahl nicht nutzen

Auch im verregneten Verl rollte der Ball, wo der Sportclub nach dem 1:1 gegen Regensburg auf Saarbrücken - deren Spiel in Köln zuvor ausgefallen war - traf. Dort taten sich beide Mannschaften ebenfalls zunächst schwer, wenngleich die besseren Chancen im ersten Durchgang dem FCS gehörten. Simon Stehle (20.), Luca Kerber (45.+2) und Kasim Rabihic (45.+3) scheiterten jedoch am starken Luca Unbehaun.

Auch Julius Biada fand im gut aufgelegten SC-Keeper (60.) seinen Meister, Lukas Boeder traf wenig später nur das Außennetz (62.). So blieb es beim 0:0 - und die Saarbrücker schwächten sich selbst. In der 65. Minute grätschte Biada im Mittelfeld von hinten in Nicolas Sessa und folg mit glatt Rot vom Platz. Nutzen konnten die Verler das jedoch nicht, weshalb es beim 0:0 blieb.