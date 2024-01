Preußen Münster: Talent vor Leihe in die Regionalliga

Preußen Münster hat bis kurz vor dem Drittliga-Wiederbeginn noch keine Transferaktivität verzeichnet. Das ändert sich jetzt voraussichtlich.

Für Preußen Münster beginnt die Restserie der 3. Liga gleich mit einem Knaller: Arminia Bielefeld kommt am Sonntagmittag (13.30 Uhr, RS-Liveticker) zum Derby an die Hammer Straße - die Partie ist bereits seit Ende Dezember ausverkauft.

Nicht im Preußenstadion dabei sein wird Marvin Benjamins - zumindest nicht als Teil des SCP-Kaders. Das Talent der Adlerträger steht nämlich vor eine Leihe zum SV Meppen in die Regionalliga Nordost. Fix ist am Donnerstagmittag noch nichts, doch der 21-Jährige weilt bereits mit den Emsländern im Trainingslager in der Türkei.

"Wir haben großes Interesse an Marvin. Unterschrieben ist allerdings noch nichts. Sind aber guter Dinge", wird David Vrzogic, Sportlicher Leiter des SVM, zur Personalie Benjamins zitiert.

Eigengewächs Benjamins spielt bereits seit vielen Jahren in Münster. Er durchlief die Nachwuchsabteilung und empfahl sich anschließend in der Oberliga-Mannschaft für höhere Aufgaben. Seit dieser Saison gehört er fest zum Drittliga-Kader.

Mehr als einen Kurzeinsatz - beim 2:3 gegen die SpVgg Unterhaching vor der Winterpause - konnte er aber noch nicht verbuchen. Welches Potenzial der offensive Mittelfeldspieler mitbringt, deutete er unter anderem im Westfalenpokal an: Zweimal stand Benjamins gegen unterklassige Gegner in der Startelf, drei Treffer gelangen ihm.

"Marvin gibt in jeder Einheit Vollgas, ist ganz nah dran. Für den nächsten Entwicklungsschritt braucht er regelmäßige Einsatzzeiten, die wir ihm in den kommenden Wochen und Monaten aber kaum bieten können. Wir sind sehr froh, dass wir mit dem SV Meppen einen tollen Verein gefunden haben, der ihm diese Perspektive auf hohem Niveau und unter optimalen Bedingungen aufzeigt", erklärt Münsters Sportchef Peter Niemeyer.

Zugleich betont er, dass Benjamins, der bis 2025 unter Vertrag steht, weiter eine "wichtige Rolle" in den Zukunftsplanungen der Preußen spiele. "Ich freue mich sehr darauf, wenn er zur neuen Saison mit den gesammelten Erfahrungen wieder zu uns kommt."