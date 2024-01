Rot-Weiss Essen beginnt das Pflichtspieljahr 2024 am Freitag (19. Januar, 19 Uhr, RS-Liveticker) beim FC Erzgebirge Aue. Christoph Dabrowski lobt die Sachsen.

28 Punkte gegen 33 Zähler oder einfach: FC Erzgebirge Aue gegen Rot-Weiss Essen. Mit diesem Spiel wird die Drittliga-Restrunde 2023/2024 am Freitag (19. Januar, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) eingeläutet.

Für Aues Trainer Pavel Dotchev ist RWE am Freitag favorisiert - RS berichtete. Das will Rot-Weiss-Trainer Christoph Dabrowski, der auf mindestens fünf Akteure im Erzgebirge verzichten muss, nicht so stehen lassen.

Auf der Spieltags-Pressekonferenz sprach Christoph Dabrowski über...

... die vermeintliche Favoritenrolle: "Grundsätzlich schätze ich Pavel als Mensch und Trainer sehr. Schön, dass er uns die Favoritenrolle zuschiebt. Aber sie haben auch Ambitionen. Aue ist ein guter Klub mit einem guten Kader. Ich sehe eher ein Spiel auf Augenhöhe. Wir wollen auf jeden Fall dominant auftreten und 2024 da weitermachen, wo wir 2023 aufgehört haben."

... die Ausgangslager vor der Restrunde: "Wir fangen nicht bei Null an. Wir haben 33 Punkte auf dem Konto und noch 19 Spiele in einer extrem wilden Liga, in der jeder jeden schlagen kann. Hier ist alles möglich - in beide Richtungen. Man muss immer wieder aufs Neue hart arbeiten, um zu punkten. Das wird auch bei den kampfstarken Erzgebirglern so sein. Wir müssen die Bedingungen, die Temperaturen und den Kampf annehmen."

... den Ersatz für den gesperrten Felix Götze: "Mustafa Kourouma wird spielen. Da will ich auch kein Geheimnis machen. ´Musti´ ist gut drauf und bereit."

... die Innenverteidiger-Alternative Aaron Manu: "Aaron Manu hat schon im Sommer eine Ausfallzeit gehabt, die in weit zurückgeworfen hat. Zuletzt hatte er auch mit einem grippalen Infekt zu kämpfen und ist momentan leicht hinten dran. Es geht bei uns aber immer um Trainingsleistungen, die Leistungsdichte ist auf jeder Position zu sehen. Aaron ist ein Stück hinten dran, er hat aber jeden Tag die Möglichkeit an sich zu arbeiten."

... nur einen Linksverteidiger im Kader gegen Aue: "Lucas Brumme ist aktuell der einzige Spieler für die linke Abwehrseite, weil ja Ekin Celebi und Sascha Voelcke ausfallen. Aber in Eric Voufack haben wir einen Mann in der Hinterhand, der sowohl rechts als auch links spielen kann. Das hat er schon bei Lok Leipzig beweisen. Aber wir hoffen, dass das mit Lucas Brumme gut geht. Ich baue da keine Horrorszenarien auf."

... die Besetzung der Rechtsverteidiger-Position: "Andreas Wiegel ist sehr nah dran, er ist total heiß. Die letzten Wochen habe ich keinen Grund gesehen, etwas zu verändern. Eric Voufack macht das sehr gut und hat die Nase leicht vor "Andi".

... die Entwicklung von Leonardo Vonic: "Er hat viel Potential und Luft nach oben. "Leo" muss weiter an der Effektivität vor dem Tor arbeiten. Er muss einfach das Bewusstsein mitbringen, um auf ein noch höheres Level zu kommen. Ich sehe noch sehr viel Potential in dieser Geschichte."