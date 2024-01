3. Liga: Tabellenführer schlägt bei Viktoria Köln zu - Ulm-Abgang in die Regionalliga

Weitere Transfers in der 3. Liga: Vor dem Start der Restrunde verstärkt sich Jahn Regensburg mit einem Spieler von Viktoria Köln. In Ulm gibt es einen Abgang.

Drei Tage vor dem Wiederbeginn der 3. Liga hat Spitzenreiter Jahn Regensburg ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Von Viktoria Köln wechselt Valdrin Mustafa zu den Bayern, die ganz klar auf Wiederaufstiegskurs liegen.

"Mit Valdrin haben wir einen abschlussstarken Offensivspieler dazu gewonnen, der sich besonders gerne in der gefährlichen Zone aufhält und bereits bei seinen vorherigen Stationen seine Qualitäten als Stürmer mehrfach unter Beweis gestellt hat", sagt Sportgeschäftsführer Achim Beierlorzer zum Neuzugang. "Wir werden zusammen mit Valdrin nun daran arbeiten, dass er uns direkt weiterhelfen und sowohl in der Breite als auch in der Spitze verstärken kann."

Wie Zweitliga-Aufstieg geht, weiß der 25-jährige Angreifer jedenfalls. Im vergangenen Sommer jubelte er mit der SV Elversberg über den Klassensprung, wechselte anschließend nach Köln. Bei der Viktoria kam Mustafa allerdings nicht in Fahrt. Zwölf Einsätze, einmal Startelf und keine Torbeteiligung: So fällt seine Bilanz nach dem halben Jahr aus. Zudem fehlte er zwischenzeitlich aufgrund einer Verletzung.

In Regensburg will sich Mustafa "neu beweisen und der Mannschaft mit meinen Qualitäten weiterhelfen, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Jetzt gilt es, so schnell wie möglich anzukommen und die Mannschaft kennenzulernen." Nach Erik Tallig (vereinslos/zuvor 1860 München) ist Mustafa der zweite Winter-Zugang beim SSV, der bereits acht Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat.

Auf diesem steht aktuell der SSV Ulm 1846. Bei der Verteidigung von Rang drei wird Dennis De Sousa Oelsner nicht mehr helfen. Der 27 Jahre alte Brasilianer hat den Aufsteiger verlassen. Er wechselt zu den Stuttgarter Kickers, dem Tabellenführer der Regionalliga Südwest.

Der Flügelstürmer feierte am Ende der Vorsaison den Aufstieg mit Ulm. In der 3. Liga kam er nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus (sechs Einsätze über insgesamt 55 Minuten).