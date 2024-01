Der FC Erzgebirge Aue hat bei der Generalprobe vor dem Re-Start (Freitag, 19. Januar, 19 Uhr) in der 3. Liga gegen Rot-Weiss Essen 1:1-Unentschieden gespielt.

Mit einem 1:1-Unentschieden - gespielt wurde über dreimal 45 Minuten - trennte sich der FC Erzgebirge Aue von Regionalliga-Nordost-Vertreter FC Energie Cottbus in seinem letzten Test vor dem Pflichtspiel-Auftakt ins Jahr 2024. Am Freitag (19. Januar, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) kommt Rot-Weiss Essen ins Vogtland.

Bitter für die Veilchen aus dem Erzgebirge: Steffen Nkansah (27) musste mit einem Verdacht auf eine Bänderverletzung im Sprunggelenk ausgewechselt werden und wird gegen Essen wohl fehlen. Der Innenverteidiger kommt in der laufenden Saison auf sechs Einsätze und insgesamt 362 Spielminuten.

Matthias Heidrich, Sportchef des FC Erzgebirge, bilanzierte gegenüber dem Portal "tag24.de" die Generalprobe: "Cottbus hat ordentlich Widerstand geleistet, sodass wir voll dagegenhalten mussten. Klar gewinnt man so ein Spiel gerne, aber uns war auch wichtig, allen Spielzeit zu geben. Für all das, was wir machen wollten, war das okay."

Obwohl es nur ein Testspiel war, schlug das Herz des 46-jährigen Aue-Managers diesmal etwas höher. Der Grund: Finn Heidrich, Sohnemann des Auer Funktionärs, stand als U19-Spieler beim FC Energie Cottbus auf dem Platz. Trainer Claus-Dieter Wollitz belohnte den 17-Jährigen für gute Leistungen in der A-Jugend.

"Das macht mich stolz, dass er die Chance erhielt, sich zu zeigen, und dann auch noch im Erzgebirgsstadion. Das macht die Geschichte rund", strahlte Heidrich.

Bleibt abzuwarten wie die Laune der Sachsen am Freitag gegen 21 Uhr sein wird, wenn die erste Pflichtspiel-Partie des Jahres absolviert ist. Mit Rot-Weiss Essen kommt der Tabellen-Vierte ins Erzgebirge. Aue liegt aktuell fünf Punkte hinter RWE und belegt Rang elf. Interessant: Das Torverhältnis - RWE: 25:25-Treffer, Aue: 24:25-Treffer - ist nahezu identisch. Vieles dürfte am Freitag auf ein Remis hindeuten...