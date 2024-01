Letztes Jahr stieg Arminia Bielefeld in die 3. Liga ab. Nun steht der Abschied einer Vereinslegende bevor. Fabian Klos hört auf.

Fabian Klos beendet im Sommer nach 15 Jahren seine aktive Karriere als Fußballer. Das gab der 36-jährige Stürmer am Freitag bekannt.

Im Sommer werden es 13 Jahre sein, die Klos bei seiner Arminia verbrachte. In der Zeit wurde mit aktuell 444 Partien Rekordspieler (59 davon in der Bundesliga, 221 in der 2. Bundesliga und 121 in der 3. Liga) und mit 178 erzielten Treffern Rekordschütze der Ostwestfalen.

"Manche Entscheidungen lassen sich nicht einfach über Nacht treffen. Oft ist es anfangs nur ein Gefühl, das sich im Laufe der Zeit verflüchtigt oder eben bestätigt. Und auch wenn sich eine große Entscheidung absolut richtig anfühlt, ist sie am Ende doch schwer zu treffen. So in etwa lässt sich meine Gedankenwelt der vergangenen Monate beschreiben", leitete Klos in einem Statement seine Entscheidung ein.

Der dreifache Torschützenkönig (2012/13, 14/15 in der 3. Liga und 19/20 in der 2. Bundesliga) sei "stolz darauf, sagen zu können, in meiner Laufbahn nie wieder ein anderes Trikot als das vom Deutschen Sportclub zu tragen! Denn diese Laufbahn, mit all ihren Höhen und Tiefen, wird im Sommer dieses Jahres enden."

Die Entscheidung sei Klos alles andere als leicht gefallen, doch der Zeitpunkt fühle sich "richtig" an: "Für Abschiedsworte, Emotionen und wahrscheinlich auch Tränen wird im Mai genug Zeit sein. Bis dahin freue ich mich einfach weiter Teil dieses Vereins und dieser Mannschaft zu sein und hoffe auf viele tolle Momente mit Euch allen zusammen! Mein Herzblut ist blau und wird es auch immer sein! Euer Fabi“

Bleibt Klos Arminia Bielefeld erhalten?

"Seit meinem ersten Tag in Bielefeld konnte ich hautnah miterleben, was Fabian für die Arminia und auch was die Arminia Fabian bedeute", sagte Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und betonte: "Seine sportlichen und menschlichen Verdienste sind herausragend und ich bin froh, dass wir in diesem herausfordernden Jahr auf ihn zählen können. Seine Beweggründe ab dem Sommer einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, sind nachvollziehbar und zu respektieren. Ich wünsche ihm dafür nur das Beste."

Doch während der Spieler Klos Arminia Bielefeld nicht mehr zu Verfügung steht, könnte er dem Klub weiterhin erhalten bleiben. Mutzel: "Natürlich ist er auch nach seiner aktiven Spielerkarriere in unserer Kabine immer herzlich willkommen."

DSC-Geschäftsführer Christoph Wortmann betonte, wie selten es im deutschen Profifußball sei, 13 Jahre für den selben Klub zu spielen. Fabian Klos sei "Armine vom Scheitel bis zur Sohle", "ein herausragender Mensch und großartiger Sympathieträger für Arminia Bielefeld. Auch sein Einsatz abseits des Rasens war und ist außergewöhnlich. Er hat unserem Verein sehr häufig, gerade aber auch immer wieder in schwierigen Zeiten positive Impulse gegeben. Fabian Klos stand und steht immer zur Arminia. Dafür kann unser Dank nicht groß genug sein."

Cheftrainer Mitch Kniat äußerte ebenfalls seine Wertschätzung: "Fabi ist Leistungsträger, Respektperson und ein großartiger Kapitän. Es macht mir täglich große Freude, mit ihm zu arbeiten und vor allem zu vielen Themen auch einen vertrauensvollen Austausch zu haben. Fabi ist und bleibt ein Spieler, der die Arminia in beeindruckender Weise geprägt hat. Jetzt ist unser Ziel, als Team noch viele positive Momente zu erleben, denn Fabi wird ja noch mehrere Monate unser Trikot tragen und seine Fußballschuhe für die Arminia schnüren."

Klos wechselte im Sommer 2011 vom VfL Wolfsburg II zu Arminia Bielefeld.