Mael Corboz verlässt den SC Verl - und das mit sofortiger Wirkung. Verl und der aufnehmende Klub des bisherigen SCV-Kapitäns haben den Wechsel offiziell bestätigt.

Am Dienstagabend (9. Januar) berichtete RevierSport exklusiv, dass am Mittwoch (10. Januar) der Wechsel von Mael Corboz vom SC Verl zu Arminia Bielefeld bekanntgegeben wird. Uns so kam es auch.

Um Punkt 12 Uhr veröffentlichten die Drittligisten ihre Pressemitteilungen.

"Die Entscheidung von Mael hat uns überrascht und auch enttäuscht. Er war ein wichtiger Bestandteil unseres Teams und hat maßgeblich zur Teamdynamik beigetragen. Doch wir blicken zuversichtlich in die Zukunft und sind fest entschlossen, eine starke Lösung zu finden, um die Mannschaft weiterhin erfolgreich aufzustellen", erklärt Sebastian Lange, Sportchef des SC Verl, den Abgang des Kapitäns. Dass der 29-Jährige nach drei Jahren an der Poststraße ausgerechnet im Winter-Transferfenster den Verein verlässt, tut den Verler Verantwortlichen natürlich weh. Da können auch die rund 100.000 Euro an Ablöse, die nach RS-Informationen von Bielefeld nach Verl fließen, die Sportclub-Verantwortlichen nicht glücklich stimmen.

"Diese Entwicklung war auch für mich überraschend. Mael hat sich sowohl als Mensch als auch als Sportler hervorragend in unser Team eingefügt. Doch im Fußballgeschäft gibt es manchmal harte und unerwartete Entscheidungen. Unser Fokus liegt nun darauf, den entstandenen Verlust zu kompensieren und die Mannschaft entsprechend zu stärken", ergänzt Raimund Bertels, Sportvorstand des Tabellensechsten der 3. Liga.

Mael Corboz: "Zunächst möchte ich mich für die prägende Zeit beim SC Verl bedanken, die ich mit großer Wertschätzung für den Sport-Club und die Menschen dort in Erinnerung behalten werde. Es war eine großartige Erfahrung, dort Teil des Teams zu sein und viel Verantwortung zu tragen. Bereits seit längerem überlege ich mir, wie mein nächster Entwicklungsschritt aussehen könnte. Über den Jahreswechsel sowie in den ersten Tagen des neuen Jahres reifte meine Entscheidung, jetzt auch kurzfristig die Möglichkeit einer Veränderung zu wagen. Michael und Mitch haben mich dann mit dem klaren Konzept bei der Arminia sofort begeistert. Mir gefällt, wie das völlig neuformierte Team auftritt, wie die Mannschaft Fußball spielt und welche Atmosphäre bei den Heimspielen durch die Fans entsteht. Jetzt auch Teil davon zu werden, ist eine große Motivation. Darauf freue ich mich."

Anders ist natürlich bei diesem Transfer die Gemütslage beim Ostwestfalen-Rivalen der Verler in Bielefeld.

Die Arminia-Verantwortlichen buhlten erfolgreich um die Dienste des zentralen Mittelfeldspielers, der in dieser Saison in 20 Einsätzen fünf Tore schoss und drei weitere Treffer vorbereitete und freuen sich dementsprechend auf die Verstärkung aus Verl.

"Es war immer unsere Maßgabe, dass Wintertransfers nur dann Sinn ergeben, wenn wir damit sofort die Qualität unseres Kaders erhöhen können. Das ist uns mit dem Transfer von Mael gelungen, der in der Hinrunde einer der besten Feldspieler der Liga war. Wir sind von ihm als Spieler sowie als Persönlichkeit auf und neben dem Platz absolut überzeugt. Wir sehen ihn kurzfristig sowie perspektivisch als wichtigen Baustein unserer Mannschaft und freuen uns sehr, dass wir Mael für unseren Weg gewinnen konnten und er ab heute das Trikot von Arminia Bielefeld tragen wird", erklären Bielefelds Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel und Cheftrainer Mitch Kniat.