Der SC Preußen Münster hat das erste Testspiel in der laufenden Wintervorbereitung verloren - die Niederlage ereilte den SCP in den Niederlanden.

Mit einer 0:1-Niederlage gegen den niederländischen Zweitligisten SC Cambuur startete der SC Preußen Münster ins Fußballjahr 2024.

Der eigentlich ausgerufene Plan, ohne Gegentor zu bleiben, ging für die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann auf dem Kunstrasenplatz des SV Epe - das Spiel fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt - nicht ganz auf. Trotzdem konnte der Preußen-Coach gegen den Tabellen-Achten des niederländischen Fußball-Unterhaus auch positive Schlüsse ziehen - auch, wenn er einige er einiges zu kritisieren hatte.

"Es war ein enger Platz, da wird es schnell hektisch mit vielen Zweikämpfen. Wir hatten gute Chancen, haben aber zu viel zugelassen. Das Engagement hat auf jeden Fall gestimmt, niemand hat sich verletzt – das ist das Wichtigste heute. Gerade am Anfang waren wir noch nicht da, haben nicht gut gespielt", bilanzierte Hildmann.

Der 51-Jährige sah aber auch eine deutliche Steigerung mit zunehmendem Spielverlauf: "Wir haben gutes Pressing über das gesamte Feld gespielt, haben dann im zweiten Durchgang nichts mehr zugelassen. Leider haben wir kein Tor geschossen, uns fehlten aber auch die Stürmer."

So spielte der SC Preußen Münster Aufstellung 1. Halbzeit: Schulze Niehues – Scherder, Mrowca, Hahn – Oubeyapwa, Bazzoli, Preißinger, Lorenz – Bouchama – Romano, Wegkamp Aufstellung 2. Halbzeit: Schulze Niehues – Schmitz, Koulis, Böckle – Schad, Ghindovean, Grote, Deters – Kyerewaa – Benjamins, Wooten

Denn mit Malik Batmaz und Joel Grodowski musste die erfolgreiche Doppelspitze der letzten Drittliga-Monate krankheitsbedingt passen. Absagen mussten auch Jano ter Horst (Wadenprobleme), Ogi Heil (Muskelprobleme) sowie Thomas Kok (Schleudertrauma).

Derweil konnten Ex-RWE-Kapitän Dennis Grote und Rechtsverteidiger Dominik Schad nach ihren gut sechsmonatigen Knieverletzungen erstmals wieder mitmischen und 45 Spielminuten sammeln.

Zwei U23-Spieler mit dabei, weitere Tests stehen an

Mit Offensivkraft Marcello Romano und Linksverteidiger Marlon Schmitz durften sich auch zwei Akteure aus der U23 zeigen. Der 22-jährige Angreifer Romano spielt eine starke Saison - seine Bilanz in der Oberliga Westfalen: 15 Spiele, sieben Tore, elf Vorlagen. Schon in der vergangenen Serie 2022/2023 war er mit 20 Treffern und sechs Assists in 32 Einsätzen ein Leistungsträger beim ETB Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein.

Weitere Tests sind gegen Nord-Regionalligist VfB Oldenburg (Samstag, 13. Januar, 14 Uhr, Austragungsort noch unklar) sowie zum Abschluss der Vorbereitung bei Zweitligist SC Paderborn (Sonntag, 14. Januar, 11 Uhr, unter Ausschluss der Öffentlichkeit) geplant.