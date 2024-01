BVB: Fünf Talente um U17-Weltmeister mit Drittliga-Team im Trainingslager

Die U23 von Borussia Dortmund bereitet sich in der Türkei auf die Drittliga-Restserie vor. Fünf U19-Talente sind mit dabei.

Die U23 von Borussia Dortmund gehört zu den Drittligisten, die trotz der kurzen Zeitspanne bis zum Jahresstart der 3. Liga ein Trainingslager bezogen haben.

Seit Dienstag bereiten sich die BVB-Talente im türkischen Belek auf die Restserie vor. Neuzugänge gehören dem Aufgebot von Trainer Jan Zimmermann bisher nicht an - dafür gehören fünf Talente aus der U19 zur Reisegruppe der Dortmunder Reserve.

Darunter befindet sich Charles Herrmann, der Ende des Jahres den WM-Titel mit der deutschen U17-Nationalmannschaft feierte. Ebenso ist Julian Rijkhoff mit dabei. Der 18 Jahre alte Stürmer gehörte bereits zum Saisonstart zum Drittliga-Team, blieb aber ohne Einsatz und kehrte dann zur U19 zurück. Hier glänzte der Torjäger aus den Niederlanden mit elf Treffern in 14 Einsätzen.

Darüber hinaus absolvieren Leonardo Posadas, Rafal Lubach und Danylo Krevsun die Vorbereitung mit der U23. Derweil trainieren Hendry Blank, Guille Bueno, Kjell Wätjen, Cole Campbell, Samuel Bamba sowie Juwel Paris Brunner weder mit der U19 noch mit der zweiten Mannschaft - sie dürfen sich ab diesem Mittwoch im Profitrainingslager im spanischen Marbella beweisen.

Derweil bleibt die U23 bis zum 10. Januar in Belek. "Ich bin sehr gern in Belek. Das Wetter ist gut, wir können viel auf dem Platz sein. In guter Atmosphäre schweißt so ein Trainingslager die Mannschaft noch mal zusammen", wird Coach Zimmermann in Vereinsmedien zitiert.

Bevor die Borussen am Dienstag, 13. Januar (19 Uhr), mit dem Nachholspiel gegen Preußen Münster in den Ligabetrieb starten, steht noch ein Testspiel an: In Belek treffen sie am kommenden Samstag auf den Zweitligisten Hansa Rostock.

In der Restserie geht es für den BVB dann darum, schnell allerletzte Zweifel am Klassenerhalt zu beseitigen. Nach einer starken ersten Saisonhälfte belegt die U23 den zehnten Tabellenplatz und hat sich ein Zehn-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsplatz erarbeitet.