Früherer Bochumer und Essener Felix Bastians beendet Karriere

Felix Bastians war Kapitän des VfL Bochum und von Rot-Weiss Essen. Jetzt beendet er seine Zeit als aktiver Fußballer.

Nach beinahe 20 Jahren als Profifußballer hat Felix Bastians einen Schlussstrich gezogen. Der 35-Jährige beendet seine aktive Laufbahn, wie er am Mittwochmorgen in einem Beitrag auf Instagram verkündete.

"Nach mehr als 19 Jahren, 5 Ländern und über 400 Spielen ist nun Schluss", schrieb der Defensivspieler und teilte Fotos von all seinen Stationen. "Ich bin dem Fußball dankbar, für alles, was er mir ermöglicht hat, und alles, was ich erleben durfte! Glück auf & tschüss."

Sein letztes Pflichtspiel bestritt Bastians im Oktober für Rot-Weiss Essen, ehe er suspendiert wurde. Kurz darauf wurde sein Vertrag aufgelöst. Es war der Abschluss einer ereignisreichen Karriere mit zahlreichen Höhen und Tiefen, die einst im Nachwuchs der SG Wattenscheid 09 und des VfL Bochum ihren Lauf nahm.

Auch für Borussia Dortmund spielte Bastians zu Jugendzeiten. Zum Profi reifte der gebürtige Bochumer allerdings in England. 2004 wechselte er in den Nachwuchs von Nottingham Forest. Bastians blieb vier Jahre auf der Insel, durchlief mehrere Leihstationen und sammelte Einsätze in der zweiten und dritten Liga.

Felix Bastians: Karriere in Zahlen VfL Bochum: 112 Spiele SC Freiburg: 84 Spiele Rot-Weiss Essen: 69 Spiele TJ Teda (China): 61 Spiele BSC Young Boys: 29 Spiele Hertha BSC: 27 Spiele Nottingham Forest: 17 Spiele FC Chesterfield: 13 Spiele Waasland-Beveren: 11 Spiele FC Gillingham: 5 Spiele Notts Country: 5 Spiele Northwich Vic: 1 Spiel

Nach einer Saison beim BSC Young Boys debütierte Bastians 2009 im Trikot des SC Freiburg in der Bundesliga. Kurz darauf avancierte er zum deutschen U21-Nationalspieler. Nach drei Jahren im Breisgau zog es Bastians zu Hertha BSC, wo er 2013 den Aufstieg in die Bundesliga feierte.

Doch Bastians blieb im Unterhaus und wechselte in die Heimat zum VfL Bochum. Für keinen Verein sollte er mehr Pflichtspiele bestreiten (112). Beim Revierklub ging Bastians als Führungsspieler voran und trug zeitweise die Kapitänsbinde. Mit einer Suspendierung - Bastians hatte sich gegenüber den Verantwortlichen im Ton vergriffen - nahm seine Zeit an der Castroper Straße allerdings ein unrühmliches Ende.

Bastians zog es erneut ins Ausland. Drei Jahre spielte er in China, dann ein halbes Jahr in Belgien, bevor er 2021 an die Hafenstraße wechselte und den damaligen Regionalligisten RWE in die 3. Liga führen sollte. Der Plan ging auf. Dass RWE die letzte Station in der bunten Vita des Abwehrmanns sein würde, hatte Bastians bereits im Frühjahr in unserem Talk "Vonne Hafenstraße" angekündigt. Und so ist es nun gekommen.