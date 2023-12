3. Liga: Rekord für Dresden, Druck für den MSV - Bilanz vor dem Rückrundenstart

Unter der Woche startet die 3. Liga in die Rückserie. Druck ist auf dem Kessel, vor allem beim MSV Duisburg, der am Dienstag zudem auf Rot-Weiss Essen hoffen muss.

Am Dienstag und Mittwoch steht der letzte Spieltag vor dem Beginn der Winterpause in der 3. Liga auf dem Programm. Der erste Spieltag der Rückserie birgt gleich einiges an Brisanz.

Die Ausgangslage: Nach den drei Partien am Sonntag steht fest: Der MSV Duisburg wird auf einem Abstiegsplatz überwintern, nach dem 2:4 gegen Dynamo Dresden ist ein Sprung ans rettende Ufer nicht mehr möglich.

Und die letzten 90 Minuten werden mehr als wegweisend. Denn es kommt am Mittwoch (19 Uhr) zum Duell des Vorletzten MSV gegen den Letzten Freiburg II. Ein Sieg für die Meidericher ist Pflicht, soll die Hoffnung auf den Klassenerhalt vor der Pause keinen schlimmen weiteren Dämpfer bekommen. Im Hinspiel gab es ein 1:1.

Zudem werden die "Zebras" Rot-Weiss Essen am Dienstag (19 Uhr) die Daumen drücken. Denn RWE trifft am Dienstag zuhause auf den Halleschen FC, der aktuell den Platz belegt, den die Duisburger erreichen wollen, den ersten Nichtabstiegsplatz, der fünf Zähler weg ist. RWE möchte gegen Halle Revanche für das 1:2 am ersten Spieltag, zudem winkt bei einem weiteren Dreier eine Top-Platzierung zum Ende des Jahres.

Seit Sonntag auch klar: Mit Arminia Bielefeld (2:0 gegen 1860 München) und Viktoria Köln (2:0 gegen den Letzten aus Freiburg) sind zwei weitere Teams enteilt, beide liegen nun zwölf Punkte vor dem MSV.

Daher scheint es so zu sein, dass sechs Teams die vier Abstiegsplätze nach der aktuellen Lage unter sich ausmachen. Und Halle und 1860, die auf den ersten beiden Nichtabstiegsplätzen liegen, haben jeweils noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Halle in Unterhaching und 1860 München gegen RWE.

An der Spitze sind Jahn Regensburg (neun Punkte vor Rang drei) und Dresden (sieben Zähler vor Platz drei) schwer einzuholen. Mehrere Teams machen sich dafür Hoffnung auf den Relegationsplatz.

Wissenswertes am Rande: Durch den Auswärtserfolg beim MSV stellen die Dresdner einen Drittligarekord auf. Nie zuvor sammelte eine Mannschaft saisonübergreifend so viele Punkte (86) in einem Kalenderjahr. Den bisherigen Bestwert hatte der FC Heidenheim (85) 2013 aufgestellt.