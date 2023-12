Drittligist Rot-Weiss Essen hat die Hinrunde positiv abgeschlossen. Am Dienstag startet dann die Rückrunde – gegen den Halleschen FC.

Zum letzten Hinrundenspiel hatte Rot-Weiss Essen am Freitagabend unter Flutlicht den VfB Lübeck zu Gast an der Hafenstraße und feierte einen 1:0-Arbeitssieg. In dieser Saison hatten die Rot-Weissen schon besser und zielstrebiger gespielt, aber im Endeffekt zählte nur das Ergebnis.

Diese Hinrunde – das abgesagte 1860-Spiel hat RWE noch in der Hinterhand – hatte viel zu bieten und war aus Essener Sicht nichts für schwache Nerven: Spektakuläre Derbyerfolge gegen Münster und Duisburg, zwei herbe Klatschen gegen Unterhaching und Verl, der zwischenzeitliche Sprung auf Rang drei und die Suspendierung von Ex-Kapitän Felix Bastians. Insgesamt überwiegt aber klar das Positive.

Durch den Sieg gegen Lübeck sicherte sich RWE die Punkte 28, 29 und 30. "Wir haben die 30-Punkte-Marke geknackt und sind sehr zufrieden", freute sich Chefcoach Christoph Dabrowski. Auch Innenverteidiger Mustafa Kourouma zog ein positives Resümee: "Das ist schon überragend. Vor der Saison wurde nur über den Klassenerhalt geredet, aber wir haben nach dem Verl-Spiel eine gute Serie hingelegt und gezeigt, dass wir richtig gut Fußball spielen können. Wir wissen um unsere Qualitäten."

Nach dem Abschluss der Hinrunde ist vor dem Rückrundenstart: Bereits am Dienstagabend (19. Dezember, 19 Uhr) startet für die Rot-Weissen die zweite Saisonhälfte. Dann empfängt RWE den Halleschen FC an der Hafenstraße.

Trotz des Erfolgs gegen Lübeck war der Tenor intern, dass so eine Leistung gegen Halle nicht ausreichen wird. Man kann sich also sicher sein, dass die Essener den Finger in die Wunde legen werden, um am Dienstag einen verbesserten Auftritt zu zeigen.

Für Dabrowski ist die Marschroute klar – der Trainer möchte den siebten Heimdreier der Saison einfahren: "Am Dienstag geht es weiter für uns. Da wollen wir den nächsten Heimsieg!" Besonders kurios: Sowohl beim ersten als auch letzten Heimspiel des Jahres heißt der Essener Gegner HFC. Das Pflichtspieljahr 2023 wurde am 14. Januar gegen Halle (0:0) eröffnet und wird über elf Monate später gegen den gleichen Widersacher beendet.