Ab 19 Uhr (RevierSport-Liveticker) empfängt Rot-Weiss Essen den VfB Lübeck zum vorletzten Spiel des Jahres im Stadion an der Hafenstraße. Wir haben die Aufstellungen.

Christoph Dabrowski, Trainer von Rot-Weiss Essen, nimmt im Vergleich zum Spiel gegen den SV Sandhausen vor zwei Wochen für die Partie gegen den VfB Lübeck, die um 19 Uhr startet (RevierSport-Liveticker), zwei Wechsel vor.

Felix Götze und Ron Berlinski starten für Cedric Harenbrock und Leonardo Vonic - siehe Infobox.

Das sagten die Trainer vor dem Spiel

Christoph Dabrowski (Rot-Weiss Essen): "Wir müssen uns alles hart erarbeiten, auch am Freitag wieder. Die Erwartungshaltung ist wahrscheinlich, dass Lübeck als Abstiegskandidat nach dem Trainerwechsel zu uns kommt und wir die aus dem Stadion schießen. Ich erwarte ein ganz enges Spiel, wo wir extrem intensiv agieren müssen und den unbedingten Willen zeigen wollen. Wenn wir darüber hinaus unsere fußballerischen Qualitäten auf den Platz bringen, dann sind wir einen Schritt weiter.

Wir haben es in unserer Hand, wie wir die letzten zwei Spiele punktemäßig gestalten. Jedem ist ja bewusst, dass wir Punkte brauchen, wenn wir weiter diese Musik da oben hören wollen."

Rot-Weiss Essen: Golz - Voufack, Kourouma, Rios Alonso, Brumme - Sapina - Obuz, Müsel, Götze, Young - Berlinski Golz - Voufack, Kourouma, Rios Alonso, Brumme - Sapina - Obuz, Müsel, Götze, Young - Berlinski Bank: Wienand, Voelcke, Rother, Wiegel, Vonic, Harenbrock, Kaiser, Eisfeld, Doumbouya Schiedsrichter: Tom Bauer VfB Lübeck: Klewin - Kastenhofer, Hauptmann, Egerer, Taffertshofer, Verlasco, Sommer, Facklam, Löhden, Boland, Sternberg Bank: Didzilatis, Akono, Farrona Pulido, Grupe, Daube, Gözüsirin, Reddemann, Schneider, Breier

Bastian Reinhardt (VfB Lübeck): " Das Spiel an der Hafenstraße vor voller Hütte ist zudem ein Highlight in der 3. Liga, auf das sich alle freuen. Wir sind gut auf den Gegner vorbereitet und wissen, dass wir phasenweise Druck aushalten müssen. RWE wird eine unglaubliche Wucht entwickeln wollen mit dem Publikum im Rücken, hat aber – wenn auch gegen zwei sehr gute Gegner – zuletzt zweimal verloren und durch den Spielausfall letzte Woche nicht den optimalen Rhythmus.

In solch einer schwierigen Phase wird es erst einmal darum gehen, gut zu verteidigen, in den Zweikämpfen da zu sein und dem Gegner nicht zu viel Raum anzubieten. Wenn wir den Ball erobern, wollen wir mit schnellem schnörkellosem Spiel die Räume, die sich für uns ergeben können, nutzen. Wir sind in der Rolle des Underdogs. Aber wir haben eine Chance, und die wollen wir nutzen."