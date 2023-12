Drittligist Rot-Weiss Essen beendet das Jahr mit zwei Heimspielen. Noch können Karten für alle Bereiche erworben werden.

Am vergangenen Spieltag hatte Rot-Weiss Essen in der 3. Liga eine ungewollte Zwangspause. Der Grund? Das geplante Auswärtsspiel bei 1860 München musste witterungsbedingt abgesagt werden.

Wann die Partie nun nachgeholt wird, ist noch offen. Eine genaue Terminierung soll zeitnah erfolgen. Die gekauften Eintrittskarten behalten aber definitiv ihre Gültigkeit.

"RWE-Fans, die sich ein Ticket für die Partie gesichert haben, am neuen Spieltermin aber verhindert sind, können sich nach der Neu-Terminierung an die RWE-Geschäftsstelle wenden", teilte der Verein mit.

Das Fußballjahr 2023 wird RWE mit zwei Heimspielen abschließen. Am Freitagabend (15. Dezember, 19 Uhr) reist der Aufsteiger VfB Lübeck nach Essen und nur vier Tage später (19. Dezember, 19 Uhr) ist der Hallesche FC zu Gast an der Hafenstraße.

Bisher haben sich 14.000 Rot-Weisse eine Karte für die Partie am Freitag gegen den VfB Lübeck gesichert. 12.500 Fans kommen am Dienstagabend definitiv gegen den Halleschen FC an die Hafenstraße. Für alle Bereiche können noch Karten erworben werden. Rot-Weiss Essen.

Sportlich möchte die Elf von Cheftrainer Christoph Dabrowski nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Mit Lübeck ,die mit einem neuen Trainer an den Start gehen, und Halle sind zwei Abstiegskandidaten zu Gast im Essener Norden.

Es wird spannend, ob RWE ein gutes Halbjahr krönen und sich in der Spitzengruppe der 3. Liga festbeißen kann. Viel hängt von den Ergebnissen dieser beiden Partien ab.